Заборгованість споживачів перед «Криворіжгаз» досягла майже 13 млн грн



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Теплокомуненерго є найбільшими боржниками компанії

Станом на 1 липня борги клієнтів за послуги з розподілу газу перед АТ «Криворіжгаз» становлять 12,9 млн. грн. Це вдвічі перевищує заборгованість компанії перед Оператором ГТС.

Найбільшими боржниками є компанії теплокомуненерго, їх заборгованість становить 10,3 млн. грн. Окрім них значну суму заборгували і побутові споживачі, їх заборгованість становить 2,6 млн. грн.

В цьому році на зростанні боргів та погіршення розрахунків клієнтів «Криворіжгазу» вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, введений урядом через пандемію коронавірусу.

«На початку вересня ми направили до Верховної Ради інформацію щодо розрахунків з Оператором ГТС та розрахунків з нами по всім категоріям споживачів. Специфіка цього року - значне, дворазове перевищення боргів споживачів над нашою заборгованістю перед Оператором ГТС. Воно сформоване в першій половині року, коли в умовах карантину оплата споживачів за послуги доставки газу значно погіршилася. Деякі споживачі помилково прийняли це як сигнал взагалі не платити за комунальні послуги. Хоча насправді мова йде лише про тимчасовий мораторій на нарахування пені», - зазначила комерційний директор «Криворіжгазу» Катерина Гарькава.

За місяць до опалювального періоду АТ «Криворіжгаз» закликає компанії ТКЕ та клієнтів розраховуватись за надані послуги, адже від цього залежить надійність газопостачання, проходження сталого опалювального періоду та розрахунки з Оператором ГТС.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.