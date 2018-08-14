Заборгованість за газ у Харківській області за рік зросла на 30%



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В серпні через борги без поставок газу залишаться 6 тис. боржників Харкова та області

Станом на 1 серпня 2018 року мешканці Харкова та області заборгували за спожитий газ 1,9 млрд грн. Борг за спожитий газ має кожен другий споживач Харківщини.

Протягом року заборгованість населення Харківської області за спожитий природний газ збільшилась на 400 млн грн. Наразі вона досягла рекордного для літнього періоду рівня 1,9 млрд грн – що майже на 30% більше, ніж минулого року. Незважаючи на суттєве зменшення обсягів споживання газу влітку та розміру платежів за них, споживачі не скористались нагодою розрахуватись з накопиченими боргами.

«Більше 80% коштів, що сплачують мешканці Харківщини за газ, отримує державний Нафтогаз. Саме він і виділяє необхідні для споживачів обсяги газу. Щоб не залишити всіх мешканців області без газу напередодні холодів, ТОВ «Харківгаз Збут» вимушений припиняти поставки газу саме боржникам та подавати позови до суду», - зазначила начальник відділу розрахунків за газ ТОВ «Харківгаз Збут» Тетяна Харченко.

В серпні без поставок газу залишаться 6 тис. боржників Харкова та області. Ці споживачі вже отримали попередження про відключення газопостачання, мали час, але не забажали вирішити питання з розрахунками. Нині роботи з відключення боржників проводяться по всій Харківській області.

Переважно боржниками є споживачі, які можуть самостійно розраховуватися за газ, але продовжують накопичувати заборгованість. Малозабезпечені сім'ї, навпаки, оформили субсидію, економлять газ, намагаються вчасно оплачувати свою частину платежу.

Враховуючи надскладну ситуацію з розрахунками в регіоні, величезні суми боргів, ТОВ «Харківгаз Збут» просить мешканців Харківщини самостійно оплатити за державний газ, уникнути відключень газопостачання, примусового стягнення боргів державними виконавчими службами.