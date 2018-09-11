Жнива-2018: в Україні зібрали 35,4 мільйона тонн зерна



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Аграрії зібрали майже 70% зернових

Станом на 10 вересня аграрії намолотили 35,4 млн тонн зернових та зернобобових культур з площі 10,1 млн га або 68% до прогнозу при врожайності 34,8 ц/га.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Так, з них зібрано:

ранніх зернових та зернобобових культур - зібрано 34,3 млн тонн з площі 9,9 млн га при врожайності 34,8 ц/га;

кукурудзи - 824 тис. тонн з площі 147 тис. га (3%) при врожайності 56,3 ц/га;

гречки - 64 тис. тонн з площі 50 тис. га (46%) при врожайності 12,9 ц/га;

проса - 46 тис. тонн з площі 28 тис. га (53%) при врожайності 16,0 ц/га.

Крім того, намолочено соняшнику - 2,6 млн тонн з площі 1,3 млн га (21%) при врожайності 20,1 ц/га, сої - 431 тис. тонн з площі 181 тис. га (11%) при врожайності 23,7 ц/га, ріпаку - 2,7 млн тонн з площі 1,0 млн га при врожайності 26,1 ц/га.

Також вказано, що поряд зі збиральною кампанією проводиться посів озимих культур. Аграрії 19 областей засіяли майже 237 тис. га (3%) озимих зернових під урожай 2019 року.