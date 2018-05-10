У Києві автомобіль на смерть збив військового

Хлопець 1997 року загинув у кареті швидкої допомоги від отриманих травм

У Києві на проспекті Перемоги неподалік метро «Житомирська» авто на смерть збило військовослужбовця, який перебігав дорогу. Про це повідомляє інформаційний ресурс Dtp.kiev.ua. Хлопець 1997 року загинув у кареті швидкої допомоги від отриманих травм. Водночас як повідомляє «112 Україна», смерть наступила