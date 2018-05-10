У Києві автомобіль на смерть збив військового
- Сьогодні, 00:39
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Фото: Dtp.kiev.ua
У Києві авто на смерть збило військового
Хлопець 1997 року загинув у кареті швидкої допомоги від отриманих травм
У Києві на проспекті Перемоги неподалік метро «Житомирська» авто на смерть збило військовослужбовця, який перебігав дорогу.
Про це повідомляє інформаційний ресурс Dtp.kiev.ua.
Хлопець 1997 року загинув у кареті швидкої допомоги від отриманих травм.
Водночас як повідомляє «112 Україна», смерть наступила ще до приїзду медиків.
Зазначається, що військовий перебігав 8 смуг дороги тоді як поблизу розташований підземний перехід. На місце аварії прибула патрульна поліція, також очікують на слідчо-оперативну групу.
Рух на ділянці дороги ускладнений.