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    У Києві автомобіль на смерть збив військового

    Хлопець 1997 року загинув у кареті швидкої допомоги від отриманих травм
    У Києві на проспекті Перемоги неподалік метро «Житомирська» авто на смерть збило військовослужбовця, який перебігав дорогу. Про це повідомляє інформаційний ресурс Dtp.kiev.ua. Хлопець 1997 року загинув у кареті швидкої допомоги від отриманих травм. Водночас як повідомляє «112 Україна», смерть наступила
    • Сьогодні, 00:39
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    У Києві авто на смерть збило військового
    Фото: Dtp.kiev.ua
    У Києві авто на смерть збило військового

    Хлопець 1997 року загинув у кареті швидкої допомоги від отриманих травм

    У Києві на проспекті Перемоги неподалік метро «Житомирська» авто на смерть збило військовослужбовця, який перебігав дорогу.

    Про це повідомляє інформаційний ресурс Dtp.kiev.ua.

    Хлопець 1997 року загинув у кареті швидкої допомоги від отриманих травм.

    Водночас як повідомляє «112 Україна», смерть наступила ще до приїзду медиків.

    Зазначається, що військовий перебігав 8 смуг дороги тоді як поблизу розташований підземний перехід. На місце аварії прибула патрульна поліція, також очікують на слідчо-оперативну групу.

    Рух на ділянці дороги ускладнений.

    дороги смерть Україна
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