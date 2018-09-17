90-ті повертаються? Затримано банду рекетирів, які орудували у столичному регіоні



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Фото: Нацполіція Затримання членів банди

Зібрав кримінальну «команду» голова однієї із селищних рад Київщини заради «силової підтримки» у вирішенні власних посадових та бізнесових питань

У столичному регіоні злочинна організація з колишніх спортсменів та осіб, раніше судимих за тяжкі злочини, під прикриттям очільника однієї з селищних рад Київської області займалася розбоями та вимаганням неіснуючих боргів. Зловмисники застосовували силу і зброю, а також – шантаж і пошкоджували чуже майно. У результаті масштабної спецоперації підрозділів Національної поліції України, під процесуальним керівництвом ГПУ, учасники кримінального угрупування затримані. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

В рамках захисту системи Міністерства внутрішніх справ України встановлено причетність злочинної групи до нанесення тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї військовослужбовцям Національної гвардії України. Подія мала місце наприкінці 2017 року у місті Буча на Київщині.

Крім того члени цього ж угрупування погрожували, а згодом нанесли тілесні ушкодження Голові громадської організації «Спілка воїнів-учасників АТО селища Гостомель». Він відкрито заявляв про зловживання місцевого керівництва у сфері виділення земельних ділянок та прикриття цих оборудок працівниками правоохоронних органів.

Головним слідчим управлінням Нацполіції було розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення , членами стійкої, ієрархічної групи, яка діє на території Києва та Київської області, злочинів, передбачених ч.4 ст.187 (Розбій) та ч.4 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили, що до складу зазначеного міжрегіонального угрупування входять переважно колишні спортсмени і особи, в минулому засуджені за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Встановлено, що зібрав кримінальну «команду» голова однієї із селищних рад Київщини заради «силової підтримки» у вирішенні власних посадових та бізнесових питань. Його найближчий «соратник» та лідер злочинної групи – 37-річний раніше судимий мешканець Київської області. Силову допомогу, у разі потреби, банді забезпечував так званий «смотрящий» у місті Ірпінь. Безпосередні виконавці злочинів – жителі Київщини, віком від 25 до 46 років, з цілим «багажем» скоєних правопорушень.

Спільно з працівниками карного розшуку поліції Києва та Головного слідчого управління НПУ оперативники ДВБ НПУ встановили факт вимагання учасниками злочинної організації 58 тисяч гривень у чоловіка. Гроші призначалися нібито за невиконані ремонтні роботи. Зловмисники погрожували йому фізичною розправою у разі відмови.

«Також правоохоронцями встановлено факт нанесення підозрюваними тілесних ушкоджень військовослужбовцям Національної гвардії України. У результаті події один з поранених втратив око. Факт стрілянини стався у громадському місці, де дивом не постраждали випадкові перехожі. Також зловмисники підозрюються у вимаганні 50 тисяч доларів США з погрозою розправи у мешканки Ірпеня, яка займалася підприємницькою діяльністю та сама виховувала неповнолітніх дітей. Щоб остаточно залякати жінку, рекетири відкрито заволоділи її золотими прикрасами, наявними коштами та побутовою технікою», - йдеться в повідомленні поліції.

Сімох фігурантів злочинної організації, зокрема, і лідера, було затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримання відбулося під час спільної спецоперації кількох підрозділів НПУ. У затриманні брали участь працівники Департаменту внутрішньої безпеки, Головного слідчого управління, карного розшуку столичної поліції, бійці КОРДу та Департаменту патрульної поліції, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

За ухвалою суду правоохоронці провели 34 санкціоновані обшуки за місцем проживання учасників злочинного угрупування та у службовому кабінеті викритого голови селищної ради. У зловмисників вилучено чималу кількість зброї, набоїв, мобільні телефони, готівку в іноземній валюті, а також автомобілі еліт-класу.

Наразі затриманим готується оголошення підозри за ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації), ч.4 ст.187 (Розбій) та ч.4 ст.189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. До суду подано клопотання про обрання учасникам бандформування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.