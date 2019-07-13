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    Аеропорт «Київ» відновив роботу після інциденту з літаком

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    Аеропорт «Київ» відновив роботу після інциденту з літаком
    Фото: unn.com.ua

    «14:00 аеропорт «Київ» відновив роботу», - йдеться у повідомленні пресслужби аеропорту

    Станом на 14:00 в суботу в аеропорту «Київ» (Жуляни) відновлено роботу. Про це йдеться в повідомленні пресслужби аеропорту.

    «14:00 аеропорт «Київ» відновив роботу», - йдеться в повідомленні.

    Так, раніше повідомлялось, що пасажирський літак викотилося за межі злітно-посадкової смуги на території аеропорту.

    Ніхто з пасажирів та членів екіпажу не постраждав, проте аеропорт зупинив роботу. Станом на ранок здійснювалися заходи щодо евакуації літака зі злітно-посадкової смуги.

    Частина літаків з аеропорту «Київ» були перенаправлені в аеропорт «Бориспіль».

    Рейс 755 компанії LOT повернувся в аеропорт вильоту – Варшаву.

    Фото: iev.aero
    Фото: iev.aero

    Інциденти з викочуванням за межі ЗПС літаків авіакомпанії «Бєлавіа» в Україні за останні роки відбуваються вже не вперше: у грудня 2017 та 2018 років це сталося в аеропорту «Бориспіль».

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