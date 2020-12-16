Активісти хочуть вручити Венедіктовій «орден Путіна»

Відомство Венедіктової отримає від добровольців «спеціальну відзнаку «ЛНР»

У п’ятницю 18 грудня перед офісом генеральної прокуратури у Києві активісти організації «Друзі батальйону Айдар» проведуть акцію, під час якої відбудеться «нагородження» цього відомства – так званим орденом Путіна.

Активісти відзначають, що відомство Венедіктової отримає «спеціальну відзнаку «ЛНР» за їхню боротьбу проти українських добровольців.

Йдеться, зокрема про справу щодо колишнього бійця батальйону «Айдар» – Миколи «Оса» Лисенка, якого ще у 2015 році звинуватили у руйнації меморіалу загиблим у Другій світовій війні на Черкащині. Сам боєць розповідав, що сталася прикра помилка і він не збирався нівечити пам’ятник.

«Одного разу пізно ввечері чуємо: щось пиляють ножівкою, і як раз з того боку, де стояв будинок. До нього метрів 500 було, але ночі в селі тихі: це не місто. Кішка на іншому кінці села нявкне – чутно, – розповідав Лисенко виданню «Крапка» про цей інцидент. – Отже, пішли ми подивитися, що відбувається у дворі будинку, який зібралися купувати. Дорога пролягала через парк, повз меморіал загиблим у Другій світовій війні. І по дорозі на нас налітають двоє. Між нами відбулася… не сказати, що бійка… Коротше кажучи, один вдарив мене палицею по голові та втік. Виявляється, вони теж почули скрегіт і вирішили, що це ми пиляємо залізо біля пам’ятника».

Вранці порушили кримінальну справу. Нібито ветеран хотів зрізати труби, які колись були флагштоком (мабуть, щоб потім здати їх на металобрухт).

Зазначимо, що Микола Лисенко був у числі перших, хто створював батальйон «Айдар» та у його лавах боронив Україну з перших днів війни проти російських окупантів.