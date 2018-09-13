Антисанітарія, батьки-алкоголіки: у Києві дівчинку забрали з неблагополучної родини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Нацполіція Дівчинку обстежать лікарі

Зараз дівчинка перебуває у медичному закладі

Працівники ювенальної превенції столиці спільно зі службою у справах дітей виявили родину, яка разом із 11-річною дитиною мешкала в антисанітарних умовах. Окрім того, батьки регулярно зловживали алкогольними напоями. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Під час проведення комплексного відпрацювання території Солом’янського району працівники відділу ювенальної превенції ГУНП у Києві від небайдужих громадян отримали інформацію, що у квартирі на вулиці Борщагівській проживає неблагополучна родина, яка нехтує обов’язками з виховання 11-річної доньки. Місцеві жителі розповіли правоохоронцям, що за дівчинкою ніхто не доглядає, а її батьки постійно зловживають спиртним», - йдеться в повідомленні.

Як розповів начальник сектору ювенальної превенції Солом’янського управління поліції Віталій Бойко, правоохоронці спільно зі службою у справах дітей перевірили стан та умови проживання дитини.

«На момент візиту ми виявили неприбрану квартиру, багато сміття та бруду на підлозі, пляшки від спиртних напоїв, розкидані речі. При цьому батьки дівчинки перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння», - повідомив він.

Працівники ювенальної превенції поспілкувались із дитиною. Виявилось, що дівчинка – учениця 4-го класу. За її словами, здебільшого вона сама піклувалась про себе.

На підставі розпорядження Солом’янської РДА дівчинку забрали від батьків, які створили недопустимі умови для розвитку доньки. Її доставили до лікарні, де медичні працівники встановлять стан здоров’я.

«Після обстеження правоохоронці вирішуватимуть питання щодо притягнення 49-річної матері та 54-річного батька до відповідальності та позбавлення їх батьківських прав. Також ми звертаємось до киян та гостей столиці не бути байдужими та повідомляти на лінію 102 про випадки невиконання батьківських обов’язків та жорстокого поводження з дітьми з метою негайного реагування відповідних служб», - додала начальник відділу ювенальної превенції ГУНП у Києві Оксана Поплавська.