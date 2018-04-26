Біля Ради утворилося велике озеро через прорив труби

На вул. Грушевського великий затор через прорив труби

У четвер, 26 квітня, вранці у Києві на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради стався прорив труби водопостачання. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook. Аварія сталася близько 9-ї години. На місці прориву труби на дорозі утворився великий розлив води. Автомобілі вимушені об’їжджати це



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Фото: Київ оперативний Розлив води на вул. Грушевського біля будівлі парламенту

На вул. Грушевського великий затор через прорив труби

У четвер, 26 квітня, вранці у Києві на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради стався прорив труби водопостачання. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Аварія сталася близько 9-ї години.

На місці прориву труби на дорозі утворився великий розлив води. Автомобілі вимушені об’їжджати це «озеро», внаслідок чого на ділянці вулиці біля Ради утворився затор в обидві сторони руху.

Нагадаємо, 24 квітня на вул. Солом'янській стався масштабний прорив труби. В результаті прориву труби холодної води підтоплені кілька автомобілів, також у декількох машин побито скло через шматки асфальту, що розлетілися.