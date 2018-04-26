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    Біля Ради утворилося велике озеро через прорив труби

    На вул. Грушевського великий затор через прорив труби
    У четвер, 26 квітня, вранці у Києві на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради стався прорив труби водопостачання. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook. Аварія сталася близько 9-ї години. На місці прориву труби на дорозі утворився великий розлив води. Автомобілі вимушені об’їжджати це
    • 26 Квiтня, 10:00
    • Розсилка
    Розлив води на вул. Грушевського біля будівлі парламенту
    Фото: Київ оперативний
    Розлив води на вул. Грушевського біля будівлі парламенту

    На вул. Грушевського великий затор через прорив труби

    У четвер, 26 квітня, вранці у Києві на вулиці Грушевського біля будівлі Верховної Ради стався прорив труби водопостачання. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Аварія сталася близько 9-ї години.

    На місці прориву труби на дорозі утворився великий розлив води. Автомобілі вимушені об’їжджати це «озеро», внаслідок чого на ділянці вулиці біля Ради утворився затор в обидві сторони руху.

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    Біля Ради утворилося велике озеро через прорив труби
    Біля Ради утворилося велике озеро через прорив труби
    Біля Ради утворилося велике озеро через прорив труби
    Біля Ради утворилося велике озеро через прорив труби

    Нагадаємо, 24 квітня на вул. Солом'янській стався масштабний прорив труби. В результаті прориву труби холодної води підтоплені кілька автомобілів, також у декількох машин побито скло через шматки асфальту, що розлетілися.

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