Центр Києва охоронятимуть 2000 правоохоронців

У неділю в столиці заплановано проведення ряду заходів

На службу у центрі Києва заступили поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України. Про це інформує поліція Києва. Сьогодні у центральній частині столиці, відповідно до поданих до Київської міської державної адміністрації заявок, заплановано кілька заходів, у яких візьмуть участь кияни та представники з інших регіонів. «Аби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У неділю в столиці заплановано проведення ряду заходів

На службу у центрі Києва заступили поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України. Про це інформує поліція Києва.

Сьогодні у центральній частині столиці, відповідно до поданих до Київської міської державної адміністрації заявок, заплановано кілька заходів, у яких візьмуть участь кияни та представники з інших регіонів.

«Аби належним чином забезпечити безпеку учасників та не допустити провокацій, за порядком стежать поліцейські та військовослужбовці НГУ», - пояснили у поліції.

Загалом у центральній частині міста несуть службу близько 2000 правоохоронців.

Зокрема, на неділю у Києві анонсовано проведення акції «Рухом нових сил» Михайла Саакашвілі.