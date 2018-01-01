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    Центр Києва охоронятимуть 2000 правоохоронців

    У неділю в столиці заплановано проведення ряду заходів
    На службу у центрі Києва заступили поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України. Про це інформує поліція Києва. Сьогодні у центральній частині столиці, відповідно до поданих до Київської міської державної адміністрації заявок, заплановано кілька заходів, у яких візьмуть участь кияни та представники з інших регіонів. «Аби
    • Сьогодні, 10:43
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    У неділю в столиці заплановано проведення ряду заходів

    На службу у центрі Києва заступили поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України. Про це інформує поліція Києва.

    Сьогодні у центральній частині столиці, відповідно до поданих до Київської міської державної адміністрації заявок, заплановано кілька заходів, у яких візьмуть участь кияни та представники з інших регіонів.

    «Аби належним чином забезпечити безпеку учасників та не допустити провокацій, за порядком стежать поліцейські та військовослужбовці НГУ», - пояснили у поліції.

    Загалом у центральній частині міста несуть службу близько 2000 правоохоронців.

    Зокрема, на неділю у Києві анонсовано проведення акції «Рухом нових сил» Михайла Саакашвілі.

    акція поліція Києва
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