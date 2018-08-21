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    Чисельність населення Києва підбирається до 3 млн осіб

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    Чисельність населення Києва зростає - Чисельність населення Києва підбирається до 3 млн осіб
    Чисельність населення Києва зростає

    З початку року у столиці стало на 3409 жителів більше, ніж торік

    Станом на 1 липня 2018 року чисельність населення в Києві становила 2,937931 млн осіб. З початку року в столиці стало на 3409 жителів більше.

    Про це повідомляє прес-служба Головного управління статистики Києва.

    Збільшення чисельності населення міста відбулося за рахунок природного та міграційного приросту - на 931 і 2478 осіб відповідно.

    Середню чисельність постійного населення в січні-червні 2018 року фахівці оцінили в 2,89 млн осіб.

    Згідно зі статистикою, кількість новонароджених з початку року становить - 16,9 тис. (за аналогічний період 2017 року - 1,7 тис.), кількість померлих - 16 тисяч (у 2017-му - 15,6 тис.), кількість померлих у віці до 1 року - 96 (у 2017 році - 106).

    Джерело: Большой Киев

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