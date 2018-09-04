Чоловік, який у Києві вбив військового, отримав довічний термін



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Зловмисник здійснив замах на життя водія таксі, а потім вбив випадкового перехожого

Дарницьким районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок 28-річному чоловіку, який з метою пограбування здійснив замах на життя водія таксі, а потім вбив випадкового перехожого. Тяжкі злочини були скоєні 25 квітня 2016 року в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Повідомлення про перший злочин надійшло з вул. Тепловозної, де зловмисник завдав ножове поранення в шию водію таксі, який його підвозив. Нападник, схопивши мобільний телефон потерпілого, втік. А вже через 20 хвилин неподалік вулиці Драгоманова напав на ще одну людину – 43-річного військовослужбовця, якого випадково зустрів, тікаючи з місця скоєння попереднього злочину. Зловмисник наніс офіцеру несумісні з життям ножові поранення», - нагадають у прокуратурі.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій підозрюваного вдалося встановити та затримати.

За місцем його проживання виявили численні речові докази, які вказували на причетність затриманого до вчинення цих злочинів. Крім того, проведені цитологічні та молекулярно-генетичні експертизи, протоколи упізнання та слідчого експерименту, стали беззаперечними доказами винуватості вказаної особи у суді.

Рішенням Дарницького районного суду Києва зловмисника засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.