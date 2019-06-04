Ціни на житло в новобудовах Києва зростають: де і на скільки графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерти пов’язують зростання зі збільшенням ціни на будівельні матеріали, робочу силу

Другий місяць поспіль середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва зростає. У травні ціна підскочила одразу на 700 грн або на 3% до 24 000 грн. У травні 2018 року ціни на квартири в Києві закріпились на рівні 22 200 грн, тобто за рік вони зросли на 1800 грн або 8,11%. Про це пише онлайн-журнал про новобудови Києва та області 3m2.

Експерти пов’язують річне зростання зі збільшенням ціни на будівельні матеріали, робочу силу, а також інші витрати, зокрема зростання ціни проектних робіт тощо.

Найбільшою популярністю серед покупців із грошима користуються новобудови комфорт-класу, є свій покупець і на бізнес-сегмент. Наразі все менше нових проектів економ виводять забудовники на ринок, адже їм важко конкурувати за інтерес інвесторів. У тренді комфортне середовище існування, сервіси і мультифункціональна інфраструктура, яка б покривала work/life баланс.

Мінімальна ціна квадратного метра в травні складає 16 300 грн/кв. м, що на 100 грн або на 0,62% більше, ніж місяцем раніше. За підсумком року (травень до травня) мінімальна ціна квадратного метра виросла на 1 100 грн або 7,24% — у травні 2018 року вона становила 15 200/кв. м.

В окремих районах вартість квартир в новобудовах Києва суттєво зросла, в інших навпаки — впала за підсумком травня 2019 року. Зокрема у Печерському районі ціна просіла: квадрат на Печерську втратив у ціні 3 900 грн або 8,3% і коштує 43 100 грн. У Шевченківському, Подільському і Голосіївському навпаки суттєво зросла: на 2 300 грн або 11,62% до 22 100 грн/кв. м, на 1 400 грн або ж на 6,45% до 23 100 грн/кв. м і на 1 100 грн або на 4,55% відповідно.

Трохи менше зросла ціна на квартири в Дніпровському районі — на 500 грн або на 2,43% до 21 100 грн/кв. м. У трьох районах ціни просіли в межах 400–300 грн за квадратний метр. Так, в Солом’янському мінус 400 грн до ціни або ж 1,87% до 21 300 грн/кв. м, у Шевченківському ціна зменшилась на 300 грн або 0,92% до 32 200 грн і у Деснянському також на 300 грн цінник став меншим або ж на 1,67% до 17 700 грн/кв. м.

В Оболонському і Дарницькому районі ціни залишились без змін: 19 700 грн/кв. м і 19 300 грн/кв. м відповідно.

Середні ціни по класах житла теж змінились різнонаправлено. Економ-сегмент залишився на тому ж рівні — 17 500 грн/кв. м, комфорт-клас здорожчав на 400 грн або 2,02% до 20 200 грн/кв. м, бізнес втратив у ціні 1 100 грн або 3, 05% і коштує наразі 35 000 грн/кв. м. Еліт залишився без змін: 58 000 грн/кв. м.

У порівнянні з травнем 2018 року ціни в економ-класі просіли на 1,69% або 300 грн, тоді квадрат коштував 17 800 грн. Ціна в комфорт-класі була 19 900 грн/кв. м, тобто на 300 грн більше або на 1,51%. Бізнес був дешевшим на 700 грн або на 2,04% і коштував 34 300 грн/кв. м.

Еліт-клас був дешевше на 5 700 або 9,83% і коштував 52 300 грн/кв. м.