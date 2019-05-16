День Європи у Києві: оприлюднено повну програму заходів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього року темою обрано 1000-ліття з початку правління Великого князя Київської Русі-України Ярослава Мудрого

У суботу, 18 травня, о 13:00 розпочнеться церемонія відкриття Дня Європи в Києві за участю керівництва держави, столиці, Представництва ЄС в Україні, держав-країн членів ЄС, акредитованих в Україні. Розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено програму заходів і робочий план їхньої підготовки та проведення.

Цього року темою обрано 1000-ліття з початку правління Великого князя Київської Русі-України Ярослава Мудрого, найважливішої постаті у міжнародних відносинах Києва і Європи. Його доньки, королеви країн Європи, символізуватимуть експозиції європейських країн на Михайлівській площі.

Так, гості зможуть завітати на острівці Північної Європи (Данія, Фінляндія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія), Західної Європи (Австрія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція), Східної та Південної Європи (Польща, Україна, Чехія, Словаччина, Чорногорія, Угорщина, Кіпр, Словенія, Хорватія), Північно-Західної Європи (Велика Британія).

У зв’язку із цими подіями (зокрема, на час проведення мистецького проекту «Зірки світової опери» на Софійській площі) 19 травня з 19:30 до 21:30 заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською) та на вулиці Володимирській (від перехрестя з вулицею Рейтарською до перехрестя з вулицею Великою Житомирською). На цей час буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, про що буде повідомлено додатково.

Також передбачено роботи з монтажу і демонтажу тимчасових конструкцій, необхідних для проведення заходів, зокрема:

16 травня з 18:00, 20 травня з 22:00 – на Михайлівській площі, Михайлівській площі, 1 (паркувальний майданчик Міністерства закордонних справ України), Бельгійській алеї, Володимирській гірці (у частині, прилеглій до Київського фунікулеру), Львівській площі (у сквері навколо пам’ятника Анні Київській);

16 травня з 18:00, 20-21 травня – на Контрактовій площі;

16 травня з 06:00, 20 травня до 24:00– на Софійській площі;

18 травня з 04:00 до 11:00 та з 22:00 до 24:00 – в парку імені Тараса Шевченка (вул. Терещенківська, 24).

Програма заходів із відзначення Дня Європи в місті Києві у 2019 році

15 травня

1. ХІ міський фестиваль-конкурс дитячих театральних колективів закладів освіти міста Києва «Срібне джерело»

Київський Палац дітей та юнацтва (вул. Івана Мазепи, 13)

16 травня

2. Культурно-мистецьке свято «Світ. Європа. Україна» до Дня Європи у Шевченківському районі Києва

Парк імені Тараса Шевченка (вул. Терещенківська, 24)

3. Тренінг «Україна майбутнього»

Адміністративний будинок Київської міської ради на вулиці Хрещатик, 36

17-19 травня

4. Міжнародний фестиваль мистецтв «Anne de Kyiv Fest»

Михайлівська площа, Михайлівська площа, 1 (паркувальний майданчик Міністерства закордонних справ України), Бельгійська алея, Володимирська гірка (в частині, прилеглій до Київського фунікулеру), Львівська площа (сквер навколо пам’ятника Анні Київській)

5. XVII Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої журналістики «Прес-весна на Дніпрових схилах»

Київський Палац дітей та юнацтва (вул. Івана Мазепи, 13)

6. 52-й туристсько-краєзнавчий зліт учнів закладів освіти міста Києва

ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України» (смт. Козин, Обухівський район, Київська область)

17 та 19 травня

7. Національно-культурний фестиваль «Київ Клезмер Фест».

Контрактова площа

18 травня

8. Урочиста церемонія відкриття Дня Європи в місті Києві

13:00, Михайлівська площа

9. Фестиваль «ГБ-фест»

Парк імені Тараса Шевченка (вул. Терещенківська, 24)

10. XIV Міський конкурс серед випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти столиці «Київський вальс – 2019»

Співоче поле Печерського ландшафтного парку

11. Відзначення Дня Європи в Україні «EUROPE DAY» у Подільському районі міста Києва

Андріївський узвіз

12. «Молодіжний калейдоскоп» до Дня Європи у Солом’янському районі Києва

Парк «Відрадний»

19 травня

13. Мистецький проект «Зірки світової опери»

Софійська площа

14. Гала-концерт переможців Х Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості «Світ у твоїх долонях»

Співоче поле Печерського ландшафтного парку

Травень

15. Заходи до Дня Європи в закладах освіти міста Києва

Заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка



