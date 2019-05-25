День Києва: Кличко провів дипломатичний прийом у мерії



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Віталій Кличко, мер Києва

Цього року столиця святкує Дні міста 25-26 травня

Мер Києва Віталій Кличко провів у мерії дипломатичний прийом з нагоди Дня Києва.

«Я радий вітати всіх тут, у мерії, в День Києва! Київ закохує в себе у будь-яку пору року, але найчарівніший він у травні. І саме в останній травневий уікенд ми традиційно відзначаємо свято нашого міста. Захоплюємося його чудовими краєвидами, згадуємо величну древню історію. А найголовніше - дякуємо киянам - гостинним, працьовитим і волелюбним!» – сказав Кличко.

Мер подякував представникам дипломатичного корпусу та міжнародних організацій за віру в українську столицю та за допомогу і досвід, яким діляться іноземні партнери з київською міською владою. Та, зокрема, привітав делегації гостей з міст-побратимів і партнерів Києва: Баку, Кіото, Кракова, Познані, Уханя, Сеулу, Талліну, Турку та Вільнюсу.

«Як мер міста, разом зі своєю командою я докладаю багато зусиль, щоб Київ, який географічно і ментально є європейським, став європейським і за стандартами життя. Ми змінюємо столицю, робимо її гарнішою і комфортнішою. Створюємо сприятливі умови для розвитку бізнесу та залучення інвестицій, культурних і спортивних проектів.

Київ сьогодні показує приклад економічних і соціальних перетворень іншим містам країни. І це добре! Бо всі зміни починаються зі столиці!» – додав він.

Кличко зауважив, що міська влада робить усе можливе, аби про українську столицю дізналися у всьому світі, щоб до Києва прїжджало якомога більше гостей і туристів.

Він нагадав, що Київ на високому рівні провів «Євробачення-2017», в минулому році - чемпіонат світу з кікбоксингу, чемпіонат Європи з міні-футболу і грандіозну спортивну подію - фінал Ліги Чемпіонів УЄФА, а також 56-й конгрес Світової боксерської ради.

«Цей рік є для України складним. Відбулися президентські вибори, попереду - позачергові вибори до парламенту. Перед країною стоїть багато викликів, але я переконаний, що Україна повинна з ними гідно впоратися. І ми будемо все для цього робити! Щоб наша держава стала повноправним членом європейської спільноти. Адже в нас немає іншого шляху розвитку, крім європейського», - наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва відзначив, що заради європейського шляху розвитку, який вибороли високою ціною, українці змінилися самі і змінюють свою країну. Український народ бореться водночас на багатьох фронтах: відбиває російську агресію на сході України, протистоїть інформаційній пропаганді, долає виклики всередині країни. Веде щоденну війну з корупцією, яка гальмує реформи.

«Ми дуже цінуємо допомогу всіх друзів і партнерів на нашому шляху до зрілої європейської демократії. Україна справді потребує такої віри в неї і дуже розраховує на вашу підтримку, - наголосив мер Києва. – Я знаю, що будь-яку мрію можна втілити, якщо наполегливо працювати. Моя мрія - аби Київ став процвітаючою європейською столицею, а Україна - сильною і успішною європейською державою. І ми продовжуємо над цим працювати», - підкреслив Кличко.

Під час прийому до Дня міста міський голова вручив звання почесних громадян Києва трьом киянам. Так, звання почесний громадянин міста Києва було присвоєне першому Президенту України Леоніду Кравчуку (1991-1994 рр.), директорові Інституту біохімії ім О.В. Палладіна НАН України Сергію Комісаренку, засновникові та директору Музею Олександра Кошиця при спеціалізованій школі I-III ступенів № 296 Дарницького району Світлані Літвіновій.

Також перед прийомом Кличко зустрівся з делегацією польського міста Познань на чолі з мером Познані.