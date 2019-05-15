  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Депутату Київоблради оголошено підозру в рейдерстві

    • Розсилка
    Депутат Київської облради Віталій Карлюк - Депутату Київоблради оголошено підозру в рейдерстві
    Депутат Київської облради Віталій Карлюк

    Депутат фігурує у справі захоплення агрокомплексу, що належав американцю українського походження, який загинув в АТО

    Депутату Київської облради Віталію Карлюку оголошено підозру в причетності до рейдерського захоплення агрокомплексу. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook. 

    «В резонансній справі рейдерського заволодіння агрокомплексу «Росава-К», яка належала загиблому в АТО добровольцю, українцю американського походження Марку Паславському оголошено підозру депутату Київської облради В. Карлюку», - написав він.

    За інформацією прокуратури, після загибелі Паславського з'явилися нові власники агрокомпанії, які підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К». Внаслідок таких незаконних дій були виведені зі складу засновників товариства власник 3% акцій і компанія-засновниця, представником якої був Паславський.

    Крім того, за результатами проведення судово-технічної експертизи встановлено, що договір купівлі-продажу про продаж частки статутного капіталу ТОВ «Русава-К» виготовлений і підписаний вже після загибелі Паславського.

    Паславський загинув 19 серпня 2014 року в Іловайську. Будучи громадянином США українського походження, він брав участь в антитерористичній операції в складі добровольчого батальйону «Донбас».

    Карлюк очолює Кагарлицьку районну організацію партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

    Читайте також
    Юрій Луценко АТО Донбас Генпрокуратура рейдерство Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ