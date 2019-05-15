Депутату Київоблради оголошено підозру в рейдерстві



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Депутат Київської облради Віталій Карлюк

Депутат фігурує у справі захоплення агрокомплексу, що належав американцю українського походження, який загинув в АТО

Депутату Київської облради Віталію Карлюку оголошено підозру в причетності до рейдерського захоплення агрокомплексу. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«В резонансній справі рейдерського заволодіння агрокомплексу «Росава-К», яка належала загиблому в АТО добровольцю, українцю американського походження Марку Паславському оголошено підозру депутату Київської облради В. Карлюку», - написав він.

За інформацією прокуратури, після загибелі Паславського з'явилися нові власники агрокомпанії, які підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «Русава-К». Внаслідок таких незаконних дій були виведені зі складу засновників товариства власник 3% акцій і компанія-засновниця, представником якої був Паславський.

Крім того, за результатами проведення судово-технічної експертизи встановлено, що договір купівлі-продажу про продаж частки статутного капіталу ТОВ «Русава-К» виготовлений і підписаний вже після загибелі Паславського.

Паславський загинув 19 серпня 2014 року в Іловайську. Будучи громадянином США українського походження, він брав участь в антитерористичній операції в складі добровольчого батальйону «Донбас».

Карлюк очолює Кагарлицьку районну організацію партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».