Діджиталізація та smart-технології: у столиці стартує Kyiv Smart City Forum



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Учасників Kyiv Smart City Forum очікують дев'ять тематичних секцій

У вівторок, 1 жовтня, о 09:30 у столиці вже вчетверте стартує Kyiv Smart City Forum. У 2019 році однією із головних тем форуму стане діджиталізація Києва та українських міст для комфорту і безпеки громадян.

На Kyiv Smart City Forum презентують останні розробки у сфері «розумних» рішень, інноваційні досягнення української столиці, глобальні процеси діджиталізації та smart-технології у розбудові міського простору. Учасників очікують 9 тематичних секцій – виступи у форматі SHORT TALKS, презентації, воркшопи, панельні дискусії.

Експерти обговорять світові тенденції у цій сфері, зокрема, уніфікацію платіжних систем. Представники столичної влади презентують розвиток і перспективи цифрової інфраструктури Києва. Також ітиметься про інноваційні екосистеми, технології моніторингу споживання енергетичних ресурсів і оцінки екологічної ситуації, сортування сміття.

У рамках події відбудеться щорічна церемонія нагородження міст-інноваторів Smart Місто 2019. Як відомо, торік у рамках церемонії столицю визнали «Найбільш комфортним містом для життя».

Окрім того, під час Kyiv Smart City Forum 2019 пройде Турнір Kyiv Smart City Cup 2019, що завершиться церемонією нагородження та брифінгом для журналістів, присвяченому темі кіберспорту в Україні.