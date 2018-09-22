«Досить бухати, час бунтувати». С14 провели марш у Києві (фото)



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Громадськість не повинна закривати очі на «наливайки», впевнені у С14

Представники організації відвідали місцеві «наливайки»

У Києві учасники організації С14 провели «Марш здорової молоді». Декілька десятків націоналістів пройшли колоною по вулиці Леся Курбаса, відвідавши місцеві «наливайки». Про це повідомляє «Громадське».

«Громадськість не повинна закривати на це очі. Якщо ви бачите, що у вашому районі відкриваються такі наливайки, приїдемо ми або інші хлопці, і вже наступного разу їх не відкриють», — заявили представники С14.

«Досить бухати, час бунтувати», — викрикують гасла учасники акції.

Вони закликали місцевих жителів не мовчати і не закривати очі на наркоторгівлю та торгівлю алкогольним напоями.

За правопорядком слідкують декілька десятків правоохоронців, а також поліція діалогу.