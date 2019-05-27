Довічне ув’язнення отримав молодик, який поранив таксиста і вбив військовослужбовця



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Апеляційний суд не задовольнив скарги захисника і обвинуваченого

Київський апеляційний суд розглянув скаргу захисника 28-річного чоловіка, який 25 квітня 2016 року в Дарницькому районі столиці з метою пограбування здійснив замах на життя водія таксі, а потім вбив випадкового перехожого. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Зловмисник завдав ножове поранення в шию водію таксі, який його підвозив, після чого, схопивши мобільний телефон потерпілого, втік. А вже через 20 хвилин напав на 43-річного військовослужбовця, якого випадково зустрів, тікаючи з місця скоєння попереднього злочину. Зловмисник наніс офіцеру несумісні з життям ножові поранення.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій підозрюваного вдалося встановити та затримати.

Рішенням Дарницького районного суду Києва зловмисника засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням, захисник обвинуваченого та обвинувачений подали апеляційні скарги.

Ухвалою Київського апеляційного суду апеляційні скарги захисника та обвинуваченого щодо зміни та обрання міру покарання, не пов’язаної з довічним позбавленням волі, залишено без задоволення.

Вбивця відбуватиме покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю.