Другу чергу Музею Голодомору в Києві побудують за 1,25 млрд грн



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До травня 2022 року виконають реконструкцію І черги Меморіального комплексу з будівництвом ІІ черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору»

Стало відомо, хто будуватиме другу чергу Музею Голодомору

Дирекція з будівництва другої черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» Міністерства культури 9 вересня уклало угоду з ТОВ «Основа» про будівельні роботи на 1,25 млрд грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Закупівлю провели за переговорною процедурою, бо торги двічі скасовували через нестачу учасників. На них приходила лише «Основа» із цінами 1,20 млрд грн. і 1,28 млрд грн.

На відмінених торгах анонімна фірма вимагала від замовника замінити вимогу про досвід «улаштування залізобетонних барет основ будівель чи споруд» на досвід «влаштування способом «стіна в ґрунті» фундаментів заглиблених або огороджувальних споруд будівельних котлованів глибиною більше 5 м». Однак той відмовився, бо через складний рельєф проект передбачає влаштування не стін у ґрунті, а саме барет (залізобетонних паль прямокутного перерізу) із дренажем. Це потрібно для безперешкодного проходження ґрунтових вод під фундаментами новобудови музею, що убезпечить схил від зсуву.

Нагадаємо, у 2018 році «Основа» виграла тендер щодо підготовчих робіт на 118,60 млн грн. Того ж року їй докинули за переговорною процедурою ще 57,54 млн грн. (саме цей договір фірма принесла у якості аналогічного, бо він включав улаштування барет). Потім вона виграла тендер на реконструкцію І черги Меморіального комплексу з будівництвом ІІ черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» за 139,23 млн грн. Загальна вартість чотирьох договорів Дирекції з «Основою» по Меморіалу складає 1,57 млрд грн.

До травня 2022 року виконають реконструкцію І черги Меморіального комплексу з будівництвом ІІ черги Національного музею «Меморіал жертв Голодомору». Зокрема збудують підпірні стіни, будівлю музею, пішохідний міст-алею протяжністю 156 м над Дніпровським узвозом зі сходово-ліфтовими вузлами, службовий проїзд, відкритий паркінг на Дніпровському узвозі, перекладуть частину штольні та реконструюють два колодязі, благоустроять територію з архітектурними і скульптурними композиціями.

Джерело: Наші гроші