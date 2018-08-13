ДТП із трьома жертвами на Київщині: водій спровокував три зіткнення, перш ніж зупинитись



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За фактом ДТП, де загинуло троє людей, поліція проводить розслідування

На Київщині у неділю, 12 серпня, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули троє людей. Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області.

Аварія трапилася близько 19 години на 71 км автодорозі Бориспіль – Дніпро, поблизу с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району. 56-річний водій автомобіля Dacia Logan, рухаючись в напрямку міста Дніпро, при маневрі обгону виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із автомобілем Daewoo Lanos.

Повернувшись на свою смугу руху, він допустив зіткнення із автомобілем SsangYong, що рухався у попутному напрямку.

Після чого водій автомобіля Dacia Logan знову виїхав на протилежну смугу руху, де сталося зіткнення ще з двома автомобілями Daewoo Lanos та ВАЗ 21102.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 56-річний водій автомобіля Dacia Logan загинув на місці.

Водій автомобіля Daewoo Lanos, 55-річний чоловік, та 62-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці аварії. Ще троє пасажирів цього автомобіля отримали травми різного ступеню тяжкості та доправлені до районної лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюються всі обставини та причини ДТП, опитуються учасники та свідки дорожньої аварії.