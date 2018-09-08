Думали, що жарт. П’яні друзі не змогли дати раду підлітку, що тонув



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Фото: kiev.informator.ua Венеціанський міст

П’яні підлітки відсвяткували початок осені на березі Дніпра. Один хлопець потонув

Перший вихідний після початку навчання виявилися сумним для однієї з компаній молодих жителів столиці. Приблизно 20 друзів вирішили відзначити початок осені, але ніхто з них і подумати не міг, що вечір закінчиться сльозами дівчат і криками про допомогу.

Про те що 8 вересня в Києві недалеко від Венеціанського моста біля станції метро «Гідропарк» тоне хлопець, стало відомо о 03:15.

Очевидці повідомили, що на річці Дніпро молоді люди віком приблизно 17-18 років на березі розпивали спиртні напої, а потім почали купатися. Всім було весело до того моменту, як один з них не почав тонути.

За словами друзів потопаючого, хлопець на ім'я Михайло багато разів пірнав в холодну воду, буквально в двох метрах від берега. Однак в останній раз він пірнув і став кричати про допомогу. Компанія думала, що молода людина жартує, і навіть не відреагували на крики. За попередньою версією, в холодній воді хлопця могла схопити на нозі судома, адже температура води в річці в цю ніч становила 16 градусів.

Хлопці дві години поспіль намагалися самостійно відшукати на дні друга, а кохана Михайла в сльозах сиділа на піску і проклинала цю ніч за те, що вони прийшли на цей пляж. На жаль, пошуки не дали результатів. На місце прибула «швидка», патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Також на місце події відправили водолазів аварійно-рятувального загону ДСНС. Обставини справи з'ясовуються, тіло хлопця поки так і не знайшли.

Як потім з'ясувалося, під час відпочинку на березі, підлітків пограбувала інша компанія, що знаходилася поблизу. Пропали цінні речі і у потопаючого Михайла.

Джерело: Інформатор