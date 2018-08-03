Двоє росіян вчинили розправу над жителями Київщини



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Громадяни РФ побили сокирою та битою автомобіль мешканця Київщини

Молодики жорстоко побили двох жителів Васильківщини за зауваження

У селі Саливонки, що у Васильківському районі Київської області, місцевий житель зробив зауваження двом молодим чоловікам, які ставили риболовні сітки на водоймі, що він орендує. Невідомі накинулись на нього та жорстоко побили. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

59-річного жителя селі Саливонки доправлено до лікарні, де йому діагностували травму голови та грудної клітки.

На зауваження ще одного місцевого мешканця нападники відреагували також агресивно: спочатку побили, потім сокирою та битою пошкодили його автомобіль «ВАЗ 2101».

Щойно на спецлінію надійшло повідомлення на спецлінію 102, наряд групи реагування патрульної поліції Васильківського відділу поліції вирушив на місце злочину. На одній з місцевих вулиць поліцейські помітили та зупинили автівку, в салоні якої знаходились підозрювані особи.

Нападників затримали у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявилися 19-ти та 29-річного віку громадяни сусідньої держави. Вони зараз перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

У якості речових доказів на місці події вилучено сокиру, биту, розкладний ніж, мобільні телефони та автомобіль Volkswagen Golf, на якому пересувались молодики.

Про затримання іноземців повідомлено посольство Російської Федерації та консульський відділ МЗС України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. З’ясовуються мотиви такої агресивної поведінки молодиків. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання їм міри запобіжного заходу. Нападникам загрожує позбавлення волі до семи років. Триває слідство.