Екологічний тренд: у Києві відбудеться близько сотні осінніх толок (графік)



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У столиці будуть організовані масові прибирання зелених зон

У жовтні-листопаді у Києві відбудуться сезонні толоки в парках, скверах, на прибудинкових територіях тощо. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

«Толоки в місті – це осінній екологічний тренд. Кожен киянин зможе долучитися і зробити свій внесок у прибирання столиці. Районні комунальні управління з утримання зелених насаджень нададуть відповідний інвентар. Загалом цієї осені КО «Київзеленбуд» планує провести близько 100 масових прибирань парків і скверів», - сказав Мальований.

Киян запрошують долучатися до осінніх толок у місті.

Графік проведення толок і контакти організаторів

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Також нагадаємо, що більше 3000 саджанців висадять у Києві вже цієї осені. Робінія, клен, граб, тополя, платан, ялина, ясен та інші дерева зовсім скоро прикрасять столицю.