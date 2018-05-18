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    Екзотична контрабанда: у «Борисполі» в іноземця вилучено 350 кг тайських фруктів

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    Гуава, джекфрути, манго, папайя, рамбутани, ламджаї, лімонграс та інша заокеанська екзотика повинна була потрапити до одеського ресторану
    Гуава, джекфрути, манго, папайя, рамбутани, ламджаї, лімонграс та інша заокеанська екзотика повинна була потрапити до одеського ресторану

    Приховані товари вартістю понад 100 тисяч гривень вилучено

    Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з представниками фіскальної служби виявили в іноземця екзотичні тайські фрукти. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    «Учора ввечері (17 траврня. – Ред.) в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів рейсу «Бангкок-Київ-Одеса» правоохоронці зініціювали поглиблений огляд речей громадянина В’єтнаму, на якого було зареєстровано 11 багажних місць. Як з’ясувалось, іноземець перевозив 350 кілограмів тайських фруктів, задекларувавши лише незначну їх частину», - йдеться в повідомленні.

    Гуава, джекфрути, манго, папайя, рамбутани, ламджаї, лімонграс та інша заокеанська екзотика повинна була потрапити на стіл одного з ресторанів в’єтнамської кухні в Одесі.

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    Екзотична контрабанда: у «Борисполі» в іноземця вилучено 350 кг тайських фруктів
    Екзотична контрабанда: у «Борисполі» в іноземця вилучено 350 кг тайських фруктів
    Екзотична контрабанда: у «Борисполі» в іноземця вилучено 350 кг тайських фруктів
    Екзотична контрабанда: у «Борисполі» в іноземця вилучено 350 кг тайських фруктів
    Екзотична контрабанда: у «Борисполі» в іноземця вилучено 350 кг тайських фруктів
    Екзотична контрабанда: у «Борисполі» в іноземця вилучено 350 кг тайських фруктів

    Приховані товари вартістю понад 100 тисяч гривень вилучено встановленим порядком.

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