Екзотична контрабанда: у «Борисполі» в іноземця вилучено 350 кг тайських фруктів

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Гуава, джекфрути, манго, папайя, рамбутани, ламджаї, лімонграс та інша заокеанська екзотика повинна була потрапити до одеського ресторану

Приховані товари вартістю понад 100 тисяч гривень вилучено

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно з представниками фіскальної служби виявили в іноземця екзотичні тайські фрукти. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«Учора ввечері (17 траврня. – Ред.) в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів рейсу «Бангкок-Київ-Одеса» правоохоронці зініціювали поглиблений огляд речей громадянина В’єтнаму, на якого було зареєстровано 11 багажних місць. Як з’ясувалось, іноземець перевозив 350 кілограмів тайських фруктів, задекларувавши лише незначну їх частину», - йдеться в повідомленні.

Гуава, джекфрути, манго, папайя, рамбутани, ламджаї, лімонграс та інша заокеанська екзотика повинна була потрапити на стіл одного з ресторанів в’єтнамської кухні в Одесі.

Приховані товари вартістю понад 100 тисяч гривень вилучено встановленим порядком.