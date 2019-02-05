Гендиректору заводу «Маяк» оголошено підозру про невиплату 11 млн грн зарплати



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Вирішується питання про обрання керівнику підприємства запобіжного заходу

Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру голові правління, генеральному директору ПАТ «Завод «Маяк» у вчиненні злочину передбаченому ч. 1 ст. 175 КК України (безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більше як на місяць, вчиненому умисно керівником підприємства). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з грудня 2017 року по вересень 2018-го керівник заводу не виплачував заробітну плату 380 працівникам підприємства, в результаті чого виникла заборгованість на суму 11,2 млн грн.

«У цей же час, незважаючи на заборгованість перед робітниками та за наявності коштів на рахунках очільник підприємства здійснював інші платежі, розтрачував кошти на господарські потреби та навіть надавав фінансову допомогу стороннім суб’єктам господарської діяльності», - повідомляє прокуратура.

Наразі вирішується питання про обрання керівнику підприємства запобіжного заходу.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі місцевої прокуратури.