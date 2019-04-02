Головний лікар санаторію «Жовтень» заявив про рейдерське захоплення установи



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Під час лікування головний лікар санаторію Олександр Владимиров отримав повідомлення про звільнення

Керівництво клінічного санаторію «Жовтень» (Київ) заявляє про спробу рейдерського захоплення установи керівництвом ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», на балансі якого перебуває цей реабілітаційний центр.

Про це повідомив головний лікар санаторію Олександр Владимиров, пишуть Подробности.

«Під час мого лікування я отримав повідомлення, що мене звільнили із займаної посади директора - головного лікаря санаторію «Жовтень». Працівники трудового колективу повідомили мені, що керівництвом «Укрпрофоздоровниці» призначено директором Мельника Сергія Олексійовича. Наскільки мені відомо, він взагалі не лікар, а до цього, за чутками, керував якимось мисливськими угіддями і спортивним клубом. Мабуть, саме тому його призначили не директором - головним лікарем санаторію, а тільки директором», - розповів Владимиров.

Він також підкреслив, що 5 лютого 2015 року ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» продовжила з ним контракт як з керівником санаторію «Жовтень» на п'ять років.

Адвокат звільненого головного лікаря Олексій Бебель повідомив, що вже подав позовну заяву до суду про визнання незаконним наказу про звільнення.

«Перш за все, звільнення відбулося під час лікування. По-друге, виконувати обов'язки директора - головного лікаря за статутом підприємства мав право тільки хтось із заступників. По суті, була введена нова посада - директор. Але нова посада - це не керівник підприємства», - пояснює адвокат.

Крім того, невідомі особи змінили реєстрацію «Жовтня» як юридичної особи з Києва на Красноград Харківської області. При цьому Сергій Мельник написав Олександру Владимировому повідомлення в Viber, в якому звинуватив у перереєстрації саме головлікаря. Сам Владимиров свою причетність до махінацій заперечує, наголошуючи на тому, що перереєстрація поставила під загрозу діяльність санаторію: його рахунки заблоковані, і установа не може проводити фінансові операції, зокрема, сплачувати податки.

«Попри своє захворювання, діючий головний лікар вже звернувся до правоохоронних органів із заявами про вчинення кримінального злочину, в тому числі щодо тих невстановлених осіб, які вчинили реєстрацію санаторію в Краснограді», - робить висновок адвокат Бебель.

Санаторій «Жовтень» - цілорічний реабілітаційний заклад, створений у 1950-ті роки в передмісті Києва Конча-Заспі. Тут проходять лікування та реабілітацію воїни АТО, вагітні жінки, люди з травмами хребта, ліквідатори аварії на ЧАЕС. Олександр Владимиров очолює санаторій з 1987 року.