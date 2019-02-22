Громадський бюджет-2020: уже подано проектів на 68 млн грн



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Проекти на розгляд можна подати до 6 березня 2019 року

За два тижні до Громадського бюджету-2020 кияни подали 138 проектів на близько 68,5 млн грн. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час конференції «Громадський бюджет: крок за кроком».

«Над поданими проектами працювали 62 команди. Традиційно освіта очолила рейтинг: кияни подали 60 проектів, що становить 44% від їх загальної кількості. Спорт – 17 проектів (12%), культура, туризм – 10 проектів (7%); публічний простір – 10 проектів (7%); комунальне господарство, енергозбереження – 8 проектів (6%); екологія – 6 проектів (4%); охорона здоров’я – 6 проектів (4%); громадянське суспільство – 5 проектів (4%); інше – 5 проектів (4%); дороги, транспорт – 4 проекти (3%); IT (інформаційні технології) – 4 проекти (3%); безпека – 2 проекти (1%); соціальний захист – 1 проект (1%). Серед районів, мешканці яких подали на розгляд проекти Громадського бюджету, лідирує Дніпровський, а найменше проектів подали з Печерського району міста», – зазначив Поворозник.

Він підтримав ідею консолідації зусиль влади, громади і бізнесу у розбудові електронної демократії в Україні: «Ми маємо спільно працювати над підвищенням обізнаності громадськості щодо цінності та важливості участі у Громадському бюджеті. Зокрема, створювати умови для обміну досвідом у реалізації кращих проектів-переможців, популяризувати приклади взаємодії бізнесу, влади та громадськості в контексті розвитку українського суспільства. А також створювати комунікативні платформи для кооперації громадських зусиль та бізнесу з усієї України для реалізації соціально-значущих проектів».

Поворозник підкреслив, що проекти на розгляд можна подати до 6 березня 2019 року.

«Цього року з міського бюджету виділено 160 млн грн на ідеї, як покращити місто. Беріть участь у Школі громадського бюджету, подавайте проекти з пропозиціями, і ми разом зробимо наше місто кращим», – закликав він.

Під час Конференції він презентував буклет «Кращі практики», у якому описано 15 успішних історій команд проектів ГБ.

«У буклеті кожен може побачити, як змінюється наше місто завдяки плідній взаємодії активних представників громади і міської влади, яка використовує інноваційний інструмент електронної участі – Громадський бюджет. Він буде цікавий як новачкам Громадського бюджету, які бажають подати проекти, так і тим активним мешканцям, які хочуть, але поки вагаються проголосувати за той чи інший проект», – розповів Поворозник.