Іноземець намагався вивезти з України антикваріат віком понад 1,5 тис. років

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Виявлені у контрабандиста унікальні ювелірні прикраси та елементи старовинної зброї

Культурні цінності іноземець скуповував у місцевих колекціонерів для подальшого переправлення за кордон

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України блокували у Києві діяльність міжнародного угруповання, що спеціалізувалося на контрабанді культурних цінностей з України. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що учасник угруповання, громадянин однієї з Балтійських країн, відвідував нашу країну з метою придбати антикварні предмети. Культурні цінності іноземець скуповував у місцевих колекціонерів для подальшого переправлення за кордон

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у пункті пропуску «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці під час спроби незаконного вивезення антикваріату.

Під час огляду речей ділка співробітники СБУ виявили приховані від митного контролю унікальні ювелірні прикраси та елементи старовинної зброї. За висновками експертів вік деяких виявлених предметів становить понад півтори тисячі років.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття протиправних дій проводилась спільно з Держприкордонслужбою.

У Миколаєві співробітники СБУ спільно з прикордонниками також попередили контрабанду культурних цінностей до європейських країн. Правоохоронці встановили, що працівник однієї з державних установ обласного центру намагався через сервіси міжнародної пошти незаконно переправити за кордон антикварні предмети. Своїх клієнтів ділок підшуковував на спеціалізованих сайтах в Інтернеті.

Оперативники спецслужби задокументували спробу контрабандного відправлення медалей дев’ятнадцятого та двадцятого століть, які мали надійти іноземному замовнику.

Під час проведення обшуків за місцем проживання та автомобіля фігуранта справи співробітники СБ України виявили матеріали та електронні носії, що підтверджують його протиправну діяльність.

Слідчі СБУ оголосили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.