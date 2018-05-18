Іноземець проведе сім років за ґратами за пограбування у Києві

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Зловмисник спочатку викрав телефон у дівчини, а потім зі знайомим пограбував чоловіка

Шевченківський районний суд столиці виніс вирок іноземцю за крадіжку і грабіж. Чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Подія трапилася минулого року у Шевченківському районі столиці. У хостелі чоловік разом зі знайомими розпивав алкогольні напої. І коли одна із дівчат заснула, він забрав її телефон і пішов геть», - інформують у поліції.

Згодом на проспекті Перемоги чоловік зустрівся зі своїм другом. «Вони побачили перехожого, якого вирішили пограбувати. Погрожуючи розправою, завели чоловіка у двори та забрали у нього гаджет. Однак поруч проходили поліцейські, які це помітили. При появі правоохоронців зловмисники кинулися втікати, але їх затримали та доставили до управління поліції», - йдеться в повідомленні.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва основного фігуранта за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.