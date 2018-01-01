Із 20 години Київщину закрили для в’їзду фур
- Сьогодні, 20:00
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Фото: Укрінформ
Обмеження триватиме на період снігопаду
Із 20-ї години середи починає діяти режим обмеження в’їзду вантажних автомобілів на територію Київської області по міжнародних трасах, а з 00 годин — до Києва.
Про це зазначається на сторінці міністерства внутрішніх справ у Twitter.
«17 січня з 20:00 буде обмежено в'їзд на територію Київської області вантажних транспортних засобів по трасах міжнародного значення», - ідеться в повідомленні.
Також у МВС нагадали, що цієї ночі, з 17 на 18 січня, з 00:00 буде обмежено в’їзд до Києва великовагового та великогабаритного транспорту з усіх напрямків.
Обмеження триватиме на період снігопаду.