Із 20 години Київщину закрили для в’їзду фур

Обмеження триватиме на період снігопаду

Із 20-ї години середи починає діяти режим обмеження в’їзду вантажних автомобілів на територію Київської області по міжнародних трасах, а з 00 годин — до Києва. Про це зазначається на сторінці міністерства внутрішніх справ у Twitter. «17 січня з 20:00 буде обмежено в'їзд на територію Київської області