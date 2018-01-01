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    Із 20 години Київщину закрили для в’їзду фур

    Обмеження триватиме на період снігопаду
    Із 20-ї години середи починає діяти режим обмеження в’їзду вантажних автомобілів на територію Київської області по міжнародних трасах, а з 00 годин — до Києва. Про це зазначається на сторінці міністерства внутрішніх справ у Twitter. «17 січня з 20:00 буде обмежено в'їзд на територію Київської області
    • Сьогодні, 20:00
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    Фото: Укрінформ&nbsp;
    Фото: Укрінформ 

    Обмеження триватиме на період снігопаду

    Із 20-ї години середи починає діяти режим обмеження в’їзду вантажних автомобілів на територію Київської області по міжнародних трасах, а з 00 годин — до Києва.

    Про це зазначається на сторінці міністерства внутрішніх справ у Twitter.

    «17 січня з 20:00 буде обмежено в'їзд на територію Київської області вантажних транспортних засобів по трасах міжнародного значення», - ідеться в повідомленні.

    Також у МВС нагадали, що цієї ночі, з 17 на 18 січня, з 00:00 буде обмежено в’їзд до Києва великовагового та великогабаритного транспорту з усіх напрямків.

    Обмеження триватиме на період снігопаду.

     

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