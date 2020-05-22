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    Із Дніпра біля пам'ятника засновникам Києва водолази дістали п’яного чоловіка

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    Рятувальники виявили чоловіка на відстані 30 м від берега - Із Дніпра біля пам'ятника засновникам Києва водолази дістали п’яного чоловіка
    Рятувальники виявили чоловіка на відстані 30 м від берега
    Фото: ДСНС

    Чоловік знаходився в стані алкогольного сп’яніння і не зміг пояснити, як потрапив у воду

    У четвер, 21 травня, о 14:04 до столичної Служби порятунку надійшло повідомлення, що в річці Дніпро навпроти пам'ятника засновникам Києва знаходиться людина.

    На місце події вирушило чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Києві, інформує пресслужба рятувальників.

    На місці рятувальники виявили чоловіка на відстані 30 м від берега. Бійці транспортували потерпілого на рятувальний катер та доставили до берега, де на них вже чекала бригада медичної допомоги.

    За попередніми даними, чоловік знаходився в стані алкогольного сп’яніння, тому не зміг пояснити, як саме він потрапив у воду.

    51-річного чоловіка з ознаками переохолодження та алкогольного сп’яніння передано бригаді швидкої-медичної допомоги.

    Причину того, як чоловік опинився у воді, наразі встановлюють правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 19 травня з озера Біличі у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло чоловіка.

    Київ ДСНС рятувальники річка Дніпро чоловік
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