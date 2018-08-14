Кашляв і погрожував заразити туберкульозом. П’яного нападника у Києві довелося вгамовувати наручниками і маскою



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П’яна компанія напала на чоловіка, що проводжав дівчат додому

У ніч на 14 серпня в Києві на вулиці Щербаківського сталася бійка. Компанія чоловіків напала на перехожих з ножем. Інцидент трапився близько 00:30.

За словами потерпілих дівчат, їх проводжав друг додому. Молоді люди йшли по вулиці Щербаківського в сторону площі Валерія Марченка. У момент, коли хлопці пройшли повз п'яну компанію почалася словесна перепалка.

Молодий хлопець, який проводжав дівчат, почав розмову з чоловіками. У цей момент його нишком вдарили по обличчю. Після чого, нападник дістав ніж. В більш глобальний конфлікт це не переросло, але дівчата подзвонили на 102 і викликали поліцейських.

Через кілька хвилин, при відпрацюванні території, вони вказали на ініціаторів конфлікту. Їх затримали патрульні на перехресті вулиць Щербаківського та Салютній. Підозрюваних закували в наручники. У момент затримання ножа у них не знайшли.

Відзначимо, що затримані вели себе неадекватно: нецензурно висловлювалися в сторону правоохоронців і звичайних людей. Один з підозрюваних стверджував, що у нього туберкульоз і кашляв на патрульних. Це тривало до тих пір, поки йому не одягли на обличчя марлеву маску.

Для складання матеріалів на місце прибула слідчо-оперативна група. Подробиці події з'ясовуються. Всі учасники конфлікту були доставлені в районне управління поліції для подальшого розгляду.

Джерело: Інформатор