Кидалися під колеса автівок: у Києві студенти влаштували небезпечну акцію



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Студенти взялися навести лад на столичних дорогах

У Києві студенти коледжу Національного авіаційного університету влаштували небезпечну акцію. Вони зупиняли автівки, які їхали по трамвайних коліях.

Студенти кажуть, що їм набридло спостерігати, як водії зухвало порушують правила дорожнього руху і заважають руху трамваїв.

Розлючені водії лаялися, а деякі навіть наїжджали на активістів, повідомляє телеканал СТБ.

Акція пройшла без постраждалих, і тепер водії рідше виїжджають на колії.

Натомість керманичі трамваїв вдячні активістам за таку акцію.