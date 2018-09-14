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    Кидалися під колеса автівок: у Києві студенти влаштували небезпечну акцію

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    Кидалися під колеса автівок: у Києві студенти влаштували небезпечну акцію

    Студенти взялися навести лад на столичних дорогах

    У Києві студенти коледжу Національного авіаційного університету влаштували небезпечну акцію. Вони зупиняли автівки, які їхали по трамвайних коліях.

    Студенти кажуть, що їм набридло спостерігати, як водії зухвало порушують правила дорожнього руху і заважають руху трамваїв.

    Розлючені водії лаялися, а деякі навіть наїжджали на активістів, повідомляє телеканал СТБ.

    Акція пройшла без постраждалих, і тепер водії рідше виїжджають на колії.

    Натомість керманичі трамваїв вдячні активістам за таку акцію.

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