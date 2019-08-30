Київ пропонує скасувати окремі платежі за обслуговування лічильників



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Плата за обслуговування будинкових лічильників має бути включена до тарифів на комунальні послуги

Столична влада виступає з офіційною позицією: скасувати норму законодавства щодо окремих платежів за обслуговування будинкових приладів обліку теплової енергії, гарячого водопостачання, холодного водопостачання. Плата за обслуговування будинкових лічильників має бути включена до тарифів на комунальні послуги з опалення, постачання гарячої та холодної води відповідно. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, включення вартості обслуговування лічильників у тариф забезпечить відповідальність за технічний стан і справну роботу обладнання постачальників послуг, а не будинкову громаду. Адже люди, особливо в будинках, де не створені механізми прийняття колективних рішень, не готові до цього.

Нагадаємо, що Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» визначив, що споживачі комунальних послуг повинні сплачувати внески за обслуговування вузлів комерційного обліку, оскільки в тарифах ці витрати більше не враховують. Цей внесок повинен додатково включатись до плати за житлово-комунальні послуги та в квитанції на оплату має відображатися окремим рядком.

Київська міська державна адміністрація повинна встановити зазначені внески і запровадити їхні нарахування за IV квартал 2019 року. А розміри цих внесків встановлюють органи місцевого самоврядування.

Відповідно до розрахунку, що були здійснені ПрАТ «АК «Київводоканал» за обслуговування вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання, розмір внесків становить від 89 коп. до 113 грн у квартал за одне приміщення в будинку.

«Розмір внеску залежить від кількості квартир у будинку, тобто ми отримаємо дискримінаційні нарахування – для однієї квартири вони становитимуть кілька гривен, а для іншої – кілька сотень гривень. Включення вартості обслуговування лічильників до тарифу і пропорційний розподіл є більш доцільним та справедливим», – пояснив Пантелеєв.

Крім того, зазначив він, виокремлення вартості цих робіт з тарифу є штучним і призведе до додаткового адміністрування окремих платежів, необхідності створення окремого розрахунку для кожного будинку і подальшого супроводу нарахувань.