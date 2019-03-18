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    Київ у вогні: минулого тижня сталося 128 пожеж

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    <span lang="UK">В екосистемах міста сталися пожежі на загальній площі 7,43 га</span> - Київ у вогні: минулого тижня сталося 128 пожеж
    В екосистемах міста сталися пожежі на загальній площі 7,43 га

    Протягом тижня в екосистемах Києва виникло 19 пожеж

    Впродовж минулого тижня (з 11 до 17 березня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 297 виїздів.

    За вказаний період вогнеборці ліквідували 128 пожеж, 3 аварії, 64 рази надавали допомогу столичним службам та громадянам. На пожежі загинули 2 особи, ще одну травмовану людину врятували. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Протягом тижня в екосистемах міста виникло 19 пожеж на загальній площі 7,43 га. Всього з початку року здійснено 83 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 33,257 га. 

    На водних об’єктах міста Києва протягом тижня загинуло 2 особи. Всього з початку 2019 року загинуло 11 осіб, врятовано ще 11.

    Також за даний час підрозділи гарнізону здійснили 6 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 46 виїздів.

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