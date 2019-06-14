Київ виділив 2,5 млрд грн на підготовку до нового навчального року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Планується здійснити реконструкцію шести та термомодернізацію семи закладів освіти

У Києві вже розпочато процес підготовки до нового навчального року, щоб до 1 вересня встигнути завершити заплановані ремонтні роботи і, серед іншого, створити всі умови для реалізації Нової української школи. Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки Олена Фіданян під час виступу на розширеному засіданні Колегії Київської міської держадміністрації.

«У рамках підготовки до 1 вересня у закладах освіти заплановано відремонтувати 330 дахів, фасадів, харчоблоків, місць загального користування тощо. Також у цьому році планується здійснити реконструкцію шести та термомодернізацію семи закладів освіти. Серед них: 3 школи, 9 садочків та 1 стадіон», – зазначила Фіданян.

Вона додала, що місто передбачило 1,1 млрд грн на 12 традиційних програм, що реалізуються районними в місті Києві державними адміністраціями з урахуванням індивідуальних потреб закладів освіти. Загалом Київ виділив 2,5 млрд грн на підготовку до нового навчального року.

«Найбільше коштів районами міста заплановано на підготовку до нового навчального року, більше 200 млн грн – на протипожежні заходи, третє місце по виділенню коштів посідає загальноміська програма «Новий освітній простір», – зазначила директор Департаменту освіти і науки.

Зазначимо, що наразі найкращі показники з освоєння коштів за загальноміськими програмами у Дніпровському, Шевченківському та Оболонському районах.