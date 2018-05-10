Київ випав із рейтингу найкращих міст світу для студентів

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До рейтингу 2018 року не увійшли українські міста

У 2018 році найкращим містом у світі для студентів університетів став Лондон, українські міста до рейтингу не потрапили. Такими є результати рейтингу Best Student Cities, який підготувала британська консалтингова компанія QS.

Щорічний рейтинг кращих міст для студентів компанія QS складає на основі таких показників, як рейтинг університетів, різноманіття студентів, бажаність, можливість зайнятості та доступність, а також – на основі опитувань студентів і випускників.

Кожне місто, щоб претендувати на потрапляння до рейтингу, повинне мати населення понад 250 тисяч осіб і щонайменше два університети з останнього рейтингу QS кращих університетів.

До 30 кращих міст для студентів 2018 року увійшли: Лондон, Токіо, Мельбурн, Монреаль, Париж, Мюнхен, Берлін, Цюрих, Сідней, Сеул, Відень, Гонконг, Бостон, Торонто, Сінгапур, Единбург, Ванкувер, Нью-Йорк, Кіото-Осака-Кобе, Тайбей, Брісбен, Канберра, Окленд, Манчестер, Буенос-Айрес, Пекін, Амстердам, Москва, Шанхай, Прага.

До рейтингу 2018 року не увійшли українські міста. При цьому зазначимо, у рейтингу за 2017 рік на 97-му місці була столиця України Київ.

У рейтингу 44 європейських міста, три – з Африки, 20 – з Азії, 7 – з Латинської Америки, 18 міст з Північної Америки та 9 австралійських. Усього – 101 місто.

Джерело: УНН