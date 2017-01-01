Київрада розширила перелік пільг для постраждалих під час Революції Гідності

Рішення підтримали 71 депутат Київради.

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до порядку надання додаткових пільг та гарантій сім’ям Героїв Небесної Сотні. Відповідно до змін, надаються нові пільги та розширюються категорії отримувачів додаткових гарантій. Відтак, до переліку пільгових категорій громадян, включено киян, які під час Революції Гідності



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Рішення підтримали 71 депутат Київради.

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати внесли зміни до порядку надання додаткових пільг та гарантій сім’ям Героїв Небесної Сотні.

Відповідно до змін, надаються нові пільги та розширюються категорії отримувачів додаткових гарантій. Відтак, до переліку пільгових категорій громадян, включено киян, які під час Революції Гідності отримали тяжкі, середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження.

Із врахуванням принципу соціальної справедливості, на постраждалих учасників Революції Гідності поширюватиметься щорічна матеріальна допомога. Надаватимуться кошти і компенсація витрат на лікування тяжких хворих, а також щомісячна допомога на покриття 50% витрат на комунальні послуги. Наразі право на отримання матеріальної допомоги мають 324 особи, які постраждали під час Євромайдану.

Окрім того, для членів сімей Героїв Небесної Сотні пропонується ввести додаткову гарантію — оздоровлення дітей віком до 7 років у супроводі матері, батька, бо особи, яка їх заміняє.