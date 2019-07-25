Київський десятикласник завоював золоту медаль на Міжнародній олімпіаді з математики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Федін, учень 10-го класу ліцею № 208 (другий праворуч) Фото: Міністерство освіти і науки

Столичні школярі завоювали медалі на міжнародних олімпіадах з математики і біології

22 липня 2019 року українські школярі здобули 6 медалей на Міжнародній учнівській олімпіаді з математики і 3 медалі – на Міжнародній учнівській олімпіаді біології. Із них учні шкіл столиці отримали 1 золоту, 4 срібних та 1 бронзову медаль.

Єдину золоту медаль виборов київський школяр Федір Юдін, учень 10-го класу ліцею № 208, показавши найкращий результат на Міжнародній олімпіаді з математики серед 643 учасників зі 116 країн світу.

Вадим Коваль, учень 11-го класу Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Тараса Шевченка, та Марко Хасін, учень 10-го класу Русанівського ліцею, взяли срібло з математики, а Методій Голлендер, учень 11-го класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер», та Богдана Гур’єва, учениця 11-го класу Технічного ліцею міста Києва з біології.

Також, Іванна Остапчук, учениця 10-го класу Київської гімназії № 287, виборола бронзу на Міжнародній олімпіаді з біології.

«Ми горді і раді, що наші діти є переможцями олімпіад міжнародного рівня. Це свідчить про вашу талановитість, неповторність і успішне майбутнє, а значить – і успішне майбутнє нашого міста, країни. Ви вже є взірцем для молодшого покоління. Тож бажаю вам визнання вашого таланту, працьовитості та потенціалу! А ми, міська влада, зробимо все можливе, щоб у вас були максимально комфортні умови для навчання», – зазначив Валентин Мондриївський.

Пишаємося досягненнями та вітаємо педколективи ліцею № 208, Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Тараса Шевченка, Русанівського ліцею, Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер», Технічного ліцею та Київської гімназії № 287 із перемогою ваших учнів.

Нагадаємо, що Міжнародна олімпіада з математики проходила з 11 до 22 липня у Великобританії, а Міжнародна олімпіада з біології з 14 до 21 липня в Угорщині.

Науковими керівниками українських команд були професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Богдан Рубльов та заступниця директора Інституту біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Скрипник.