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    Київський клуб запускає покази сімейного шоу для людей з порушеннями слуху

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    &laquo;Ліхтаріус. Історії оживають&raquo; - це перше в Україні регулярне&nbsp;сімейне шоу за прикладом бродвейського мюзиклу - Київський клуб запускає покази сімейного шоу для людей з порушеннями слуху
    «Ліхтаріус. Історії оживають» - це перше в Україні регулярне сімейне шоу за прикладом бродвейського мюзиклу

    Музична вистава «Ліхтаріус. Історії оживають» проходитиме з перекладачем жестової мови

    Щонеділі в київському Caribbean Club Concert Hall проходить музична вистава «Ліхтаріус. Історії оживають» для всієї родини, яка занурює в казку глядачів різного віку.

    Організатори шоу спільно з відеосервісом Megogo в рамках соціального проекту «Дивись як чути» запускають серію спеціальних показів вистави з перекладачем жестової мови для людей з порушеннями слуху.

    «Завдяки пропозиції від Megogo запрошувати на наші вистави дітей, що не чують, з перекладачем жестової мови, ми прийшли до ідеї зробити такі покази з перекладом для всіх охочих. На жаль, є люди, які не чують або не можуть говорити, але вони мають право, як і всі інші, дивитися спектаклі та розвиватися. Тому я сподіваюся, що подібні події стануть проходити частіше, і люди з обмеженим слухом зможуть відпочивати, як і всі», - коментує виконавчий продюсер шоу Анастасія Ваганова.

    Перші покази з перекладачем жестової мови відбудуться 3 березня і 7 квітня. Організатори планують продовжувати такі покази раз на місяць поки триватиме музичне шоу.

    Нагадаємо, «Ліхтаріус. Історії оживають» - це перше в Україні регулярне сімейне шоу за прикладом бродвейського мюзиклу, натхненницею якого є Олена Коляденко. У шоу беруть участь 34 артисти, в основному - це діти, маленькі зірки з різних талант-шоу нашої країни.

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    Київський клуб запускає покази сімейного шоу для людей з порушеннями слуху
    Київський клуб запускає покази сімейного шоу для людей з порушеннями слуху
    Київський клуб запускає покази сімейного шоу для людей з порушеннями слуху
    Київський клуб запускає покази сімейного шоу для людей з порушеннями слуху
    Київський клуб запускає покази сімейного шоу для людей з порушеннями слуху
    Київський клуб запускає покази сімейного шоу для людей з порушеннями слуху
    Київський клуб запускає покази сімейного шоу для людей з порушеннями слуху

    Вистава допоможе дітям і батькам повноцінно провести час разом, відклавши в сторону всі гаджети.

    Початок шоу - о 12:00.

    Для дітей до 3-x років вxід (без надання окремого місця) - вільний.

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