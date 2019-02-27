Київський клуб запускає покази сімейного шоу для людей з порушеннями слуху



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«Ліхтаріус. Історії оживають» - це перше в Україні регулярне сімейне шоу за прикладом бродвейського мюзиклу

Музична вистава «Ліхтаріус. Історії оживають» проходитиме з перекладачем жестової мови

Щонеділі в київському Caribbean Club Concert Hall проходить музична вистава «Ліхтаріус. Історії оживають» для всієї родини, яка занурює в казку глядачів різного віку.

Організатори шоу спільно з відеосервісом Megogo в рамках соціального проекту «Дивись як чути» запускають серію спеціальних показів вистави з перекладачем жестової мови для людей з порушеннями слуху.

«Завдяки пропозиції від Megogo запрошувати на наші вистави дітей, що не чують, з перекладачем жестової мови, ми прийшли до ідеї зробити такі покази з перекладом для всіх охочих. На жаль, є люди, які не чують або не можуть говорити, але вони мають право, як і всі інші, дивитися спектаклі та розвиватися. Тому я сподіваюся, що подібні події стануть проходити частіше, і люди з обмеженим слухом зможуть відпочивати, як і всі», - коментує виконавчий продюсер шоу Анастасія Ваганова.

Перші покази з перекладачем жестової мови відбудуться 3 березня і 7 квітня. Організатори планують продовжувати такі покази раз на місяць поки триватиме музичне шоу.

Нагадаємо, «Ліхтаріус. Історії оживають» - це перше в Україні регулярне сімейне шоу за прикладом бродвейського мюзиклу, натхненницею якого є Олена Коляденко. У шоу беруть участь 34 артисти, в основному - це діти, маленькі зірки з різних талант-шоу нашої країни.

Вистава допоможе дітям і батькам повноцінно провести час разом, відклавши в сторону всі гаджети.

Початок шоу - о 12:00.

Для дітей до 3-x років вxід (без надання окремого місця) - вільний.