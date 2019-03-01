«Київтеплоенерго» замовило охоронних послуг на 74 млн грн



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Обидва допущені учасники тендеру пов’язані через колишніх і нинішніх засновників

КП «Київтеплоенерго» 18 лютого за результатами тендеру уклало три угоди з ПП «Регіональний охоронний союз» про охоронні послуги на загальну суму 74,16 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

Спершу за підсумками аукціонів підписали договори на суму 74,16 млн грн, але через день їхню загальну вартість зменшили додатковими угодами на 20% – до 61,80 млн грн.

На строк до кінця поточного року замовили фізичну охорону об’єктів СП «Київські ТЕЦ», СП «Київські теплові мережі», СП «Автотранспорт», СП «Енергозбут» і заводу «Енергія».

Йдеться про 112 цілодобових постів і вісім десятигодинних постів на 60 об’єктах.

Вартість години охорони незалежно від виду поста і об’єкту становить 73 грн.

Первинна сума угод на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 74,51 млн грн.

Обидва допущені учасники тендеру пов’язані через колишніх і нинішніх засновників.

Створений у 2016 році столичний «Регіональний охоронний союз» зі статутним капіталом 100 грн нині записано на директора Романа Васильовича Павлюка з Києва. Особа з такими ПІБ у 2014 році була членом ДВК від «Батьківщини» київського округу №211. За даними «YouControl», раніше засновником був Ігор Дроздов, а до того – Іван Скиба.

Фірма прописана по вул. Драгоманова, буд. 2, кв. 124 разом із групою охоронних фірм «Спарта» Любові Обломєй і Громадською спілкою «Асоціація охоронних компаній».

Спілку заснували ПП «Безпечне місто ХХI» Володимира Обломєя і єдиний допущений конкурент на нинішніх торгах – ТОВ «Приватна служба охорони» вищезгаданого екс-засновника переможця «Регіонального охоронного союзу» Ігоря Дроздова.

Нагадаємо, Любов Обломєй раніше була відома як бухгалтер приймальні екс-депутата Київради Сергія Козиря (спершу – фракція «БЮТ», потім – фракція «Республіка Київ»).

Фірма «Автохаус Київ, ГмбХ» належить Ігорю Воротнюку, екс-нардепу від «БЮТ» (6 скликання), із дружиною Тетяною Воротнюк. Директоркою є Валерія Дрогомирецька.

Із 2018 року переможець «Регіональний охоронний союз» отримав дрібних державних підрядів на 4,26 млн грн, а суперник «Приватна служба охорони» – на 7,46 млн грн.

Джерело: Наші гроші