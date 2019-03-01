  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Київтеплоенерго» замовило охоронних послуг на 74 млн грн

    • Розсилка
    «Київтеплоенерго» замовило охоронних послуг на 74 млн грн

    Обидва допущені учасники тендеру пов’язані через колишніх і нинішніх засновників

    КП «Київтеплоенерго» 18 лютого за результатами тендеру уклало три угоди з ПП «Регіональний охоронний союз» про охоронні послуги на загальну суму 74,16 млн грн. Про це повідомляється у системі ProZorro.

    Спершу за підсумками аукціонів підписали договори на суму 74,16 млн грн, але через день їхню загальну вартість зменшили додатковими угодами на 20% – до 61,80 млн грн.

    Читайте також

    На строк до кінця поточного року замовили фізичну охорону об’єктів СП «Київські ТЕЦ», СП «Київські теплові мережі», СП «Автотранспорт», СП «Енергозбут» і заводу «Енергія».

    Йдеться про 112 цілодобових постів і вісім десятигодинних постів на 60 об’єктах.

    Вартість години охорони незалежно від виду поста і об’єкту становить 73 грн.

    Первинна сума угод на 0,5% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 74,51 млн грн.

    Обидва допущені учасники тендеру пов’язані через колишніх і нинішніх засновників.

    Створений у 2016 році столичний «Регіональний охоронний союз» зі статутним капіталом 100 грн нині записано на директора Романа Васильовича Павлюка з Києва. Особа з такими ПІБ у 2014 році була членом ДВК від «Батьківщини» київського округу №211. За даними «YouControl», раніше засновником був Ігор Дроздов, а до того – Іван Скиба.

    Фірма прописана по вул. Драгоманова, буд. 2, кв. 124 разом із групою охоронних фірм «Спарта» Любові Обломєй і Громадською спілкою «Асоціація охоронних компаній».

    Спілку заснували ПП «Безпечне місто ХХI» Володимира Обломєя і єдиний допущений конкурент на нинішніх торгах – ТОВ «Приватна служба охорони» вищезгаданого екс-засновника переможця «Регіонального охоронного союзу» Ігоря Дроздова.

    Нагадаємо, Любов Обломєй раніше була відома як бухгалтер приймальні екс-депутата Київради Сергія Козиря (спершу – фракція «БЮТ», потім – фракція «Республіка Київ»).

    Фірма «Автохаус Київ, ГмбХ» належить Ігорю Воротнюку, екс-нардепу від «БЮТ» (6 скликання), із дружиною Тетяною Воротнюк. Директоркою є Валерія Дрогомирецька.

    Із 2018 року переможець «Регіональний охоронний союз» отримав дрібних державних підрядів на 4,26 млн грн, а суперник «Приватна служба охорони» – на 7,46 млн грн.

    Джерело: Наші гроші

    Читайте також
    Київ ТЕЦ ProZorro Київтеплоенерго послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ