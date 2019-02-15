Киянам пояснили, чому великі суми у платіжках за січень



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Вартість опалення у січні зросла через зростання тарифу та низьку середньодобову температуру

Кияни отримали платіжки за січень 2019 року, у яких сума за централізоване опалення значно збільшилась у порівнянні з груднем 2018 року, у деяких випадках на 40%-60%. Причин декілька, окрім підвищення тарифу на централізоване опалення і гаряче водопостачання на 22,3%, який вступив у силу з початку року, вплинув ще й фактор низької середньомісячної температури зовнішнього повітря. Про це під час прес-брифінгу 14 лютого розповів директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

«Переважна кількість споживачів сплачують за даними показників лічильника теплової енергії, тобто за фактичний обсяг спожитої теплової енергії на потреби опалення будинку. Проте, температура у січні була на 2 градуси нижча (становила –4,5ºС), ніж середньомісячна температура за грудень минулого року, а це основний чинник, який впливає на обсяги споживання теплової енергії, для забезпечення комфортної температури у житлових приміщеннях із дотриманням норм. Окрім того, з січня 2019 року почав діяти новий тариф. У результаті, ці два фактори стали причиною збільшення нарахувань у платіжках за опалення. У середньому, сума збільшилась на 40%, а в деяких випадках до 60%, у залежності від технічних характеристик будинку», – пояснив Лопатін.

Нарахування споживачам за централізоване опалення відбувається за двома алгоритмами залежно від наявності лічильника теплової енергії.

У будинках, де встановлені теплові лічильники – розподіл здійснюється (у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 630) пропорційно опалювальній площі кожного окремого приміщення в житловому будинку.

«Що стосується будинків, у яких прилади обліку в опалювальний період був у не робочому стані – нарахування споживачам відбуваються за середніми нарахуваннями за минулий опалювальний період, тобто застосовуються фактичні обсяги споживання за попередній опалювальний період. Такий механізм дозволяє до моменту відновлення роботи приладу обліку виставляти до сплати обсяги теплової енергії, відповідно до фактичної потреби будинку та не виставляти надлишкову сплату», – зазначив Лопатін.

Нарахування для квартир, які оснащені індивідуальними лічильниками теплової енергії, складаються з двох складових:

нарахування відповідно до показань індивідуальних лічильників;

нарахування за опалення місць загального користування.

У будинках, які не обладнані приладами обліку теплової енергії застосовується алгоритм за нормою споживання, встановленою органом місцевого самоврядування, що підлягає щомісячному коригуванню виконавцем послуги за фактичною кількістю днів постачання теплової енергії та фактичною середньомісячною температурою зовнішнього повітря, згідно умов Постанови затвердженої 19 грудня 2015 року, Кабінетом міністрів України № 1037.

Для прикладу:

За січень 2019 року коефіцієнт відхилення становив 1,2404 (для 31 доби надання послуги). Нормативний тариф 38,50 грн множимо на коефіцієнт відхилення 1,2404 отримуємо 47,75 грн/кв. м. – плата за 1 кв. м за січень 2019.

При цьому, коефіцієнт відхилення буде різним для різної кількості діб надання послуги з централізованого опалення у січні.