Кияни скаржаться на неякісний газ у квартирах (фото)



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Газ у киян жовто-червоного кольору

Мешканці Борщагівки повідомляють про газ жовто-червоного кольору

Мешканці житлового масиву Борщагівка у Києві скаржаться на неякісний газ у їхніх квартирах. Зокрема про це написала у групі «Борщагівка» у Facebook киянка Світлана Васьковська.

«Уже більше місяця газ в будинку жовто-червоного кольору... Це всюди так зараз?» - поцікавилася вона.

У коментарях під її дописом одна частина киян підтвердила, що має таку ж проблему. Інша частина мешканців Борщагівки радить прочистити газове обладнання, мовляв, проблема у цьому, а не в якості газу.

З показниками якості газу, станом на 5 грудня, можна ознайомитися на сайті «Київгазу».