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    Кияни скаржаться на неякісний газ у квартирах (фото)

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    Газ у киян жовто-червоного кольору - Кияни скаржаться на неякісний газ у квартирах (фото)
    Газ у киян жовто-червоного кольору

    Мешканці Борщагівки повідомляють про газ жовто-червоного кольору

    Мешканці житлового масиву Борщагівка у Києві скаржаться на неякісний газ у їхніх квартирах. Зокрема про це написала у групі «Борщагівка» у Facebook киянка Світлана Васьковська.

    «Уже більше місяця газ в будинку жовто-червоного кольору... Це всюди так зараз?» - поцікавилася вона.

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    У коментарях під її дописом одна частина киян підтвердила, що має таку ж проблему. Інша частина мешканців Борщагівки радить прочистити газове обладнання, мовляв, проблема у цьому, а не в якості газу.

    З показниками якості газу, станом на 5 грудня, можна ознайомитися на сайті «Київгазу».

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