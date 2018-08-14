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    Кияни в ластах бігатимуть Гідропарком

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    Duck Run 2017 - Кияни в ластах бігатимуть Гідропарком
    Фото: Олександр Гончаров / Апостроф
    Duck Run 2017

    Пляжний патруль пропонує відсвяткувати продовження літа кумедним способом

    Столичний пляжний патруль влаштовує в Гідропарку незвичайне змагання. У найближчу неділю, 19 серпня, на пляжі «Венеція» відбудеться забіг в ластах Duck Run 2018.

    Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

    Рятувальники пропонують не сумувати, що літо добігає кінця, а, навпаки, відсвяткувати його продовження таким кумедним способом.

    Учасникам забігу належить пробігти 30 метрів по пляжу і проплисти 30 метрів по воді. Все це в ластах і з жовтим надувним каченям в руках.

    Участь в забігу безкоштовна, проте потрібно попередньо зареєструватися. Учасників просять взяти з собою ласти, якщо вони є. Якщо немає - їх нададуть організатори.

    Забіг в ластах Duck Run 2018 відбудеться 19 серпня о 11:00 на пляжі «Венеція» (біля «гойдалки») в Гідропарку.

    Джерело: Наш Киев

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