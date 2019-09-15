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    Киянин здобув титул «Найсильніша людина України» (фото)

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    <p>Переможець турніру&nbsp;зі стронгмену Олексій Новіков</p> - Киянин здобув титул «Найсильніша людина України» (фото)

    Переможець турніру зі стронгмену Олексій Новіков

    Фото: «Радіо Свобода»

    На фінал змагань з’їхалися найкращі атлети з різних міст України

    На Всеукраїнському турнірі зі стронгмену «Найсильніша людина України-2019» найкращим став киянин Олексій Новіков.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Всеукраїнський турнір зі стронгмену провели у Дніпрі з нагоди 245-річчя міста. На фінал змагань з’їхалися найкращі атлети з різних міст України.

    За титул найсильнішої людини України спортсмени змагались у різних силових вправах, як-то перетягування автомобіля за допомогою лямок, силові естафети, вправи з кулями, «силові сходинки» тощо.

    Переможцем став атлет із Києва Олексій Новіков. На другому місці Павло Кордіяка (Львів), на третьому – Олександр Кочергін (Чернівці).

    Організатором турніру виступила Федерація стронгмену України, головним рефері змагань – володар титулу «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк.

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    Киянин здобув титул «Найсильніша людина України» (фото)
    Киянин здобув титул «Найсильніша людина України» (фото)
    Киянин здобув титул «Найсильніша людина України» (фото)
    Киянин здобув титул «Найсильніша людина України» (фото)
    Киянин здобув титул «Найсильніша людина України» (фото)
    Киянин здобув титул «Найсильніша людина України» (фото)

    Після змагань учасники зробили спробу встановити світовий рекорд на колективне підняття труби завдовжки 12 метрів вагою 1 тонну 280 кілограмів. У піднятті металевої «колоди», виготовленої на одному з меткомбінатів Дніпра, взяло участь 12 атлетів.

    «Такого ще ніхто в світі не робив, це має бути ексклюзивне досягнення», – сказав президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок.

    Але після кількох неуспішних спроб організатори оголосили, що припиняють цю вправу через побоювання за безпеку й здоров’я учасників і встановлять рекорд «іншим разом».

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