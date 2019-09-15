Киянин здобув титул «Найсильніша людина України» (фото)



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Переможець турніру зі стронгмену Олексій Новіков Фото: «Радіо Свобода»

На фінал змагань з’їхалися найкращі атлети з різних міст України

На Всеукраїнському турнірі зі стронгмену «Найсильніша людина України-2019» найкращим став киянин Олексій Новіков.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Всеукраїнський турнір зі стронгмену провели у Дніпрі з нагоди 245-річчя міста. На фінал змагань з’їхалися найкращі атлети з різних міст України.

За титул найсильнішої людини України спортсмени змагались у різних силових вправах, як-то перетягування автомобіля за допомогою лямок, силові естафети, вправи з кулями, «силові сходинки» тощо.

Переможцем став атлет із Києва Олексій Новіков. На другому місці Павло Кордіяка (Львів), на третьому – Олександр Кочергін (Чернівці).

Організатором турніру виступила Федерація стронгмену України, головним рефері змагань – володар титулу «Найсильніша людина світу» Василь Вірастюк.

Після змагань учасники зробили спробу встановити світовий рекорд на колективне підняття труби завдовжки 12 метрів вагою 1 тонну 280 кілограмів. У піднятті металевої «колоди», виготовленої на одному з меткомбінатів Дніпра, взяло участь 12 атлетів.

«Такого ще ніхто в світі не робив, це має бути ексклюзивне досягнення», – сказав президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок.

Але після кількох неуспішних спроб організатори оголосили, що припиняють цю вправу через побоювання за безпеку й здоров’я учасників і встановлять рекорд «іншим разом».