Кличко поїхав на з’їзд партії Курца, щоб «надихнути» його учасників



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Мера Києва Віталія Кличка до Австрії запросив Федеральний канцлер країни Австрії Себастьян Курц

Мер Києва виступить на з‘їзді Австрійської народної партії

Мер Києва Віталій Кличко на запрошення Федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца відвідає з’їзд Австрійської народної партії, який відбудеться 6 березня у місті Клагенфурт-ам-Вертерзе, Австрія. Про це повідомляє прес-служба столичного голови.

На думку організаторів з’їзду, Кличко «є прикладом для цілого покоління і гарячим прихильником європейської ідеї і наведення мостів за межами ЄС».

Мер Києва виступить на політичному з‘їзді, щоб надихнути його учасників, зокрема і молодь, на подальший розвиток спільного європейського майбутнього. Кличко розповість, як Україна захищає свою незалежність і бореться за свій європейський вибір, за мир та європейські цінності.

Цьогорічний з’їзд, який збере понад тисячу гостей, відбудеться під гаслом «Будьмо готовими до Європи!». Він матиме особливе значення, адже проводиться напередодні виборів до Європарламенту.

Австрійська народна партія, заснована у 1945 р., є найчисельнішою політичною партією країни і налічує понад 600 тис. членів. Очолює партію Себастьян Курц, який з 2017 р. є Федеральним канцлером Австрії. Австрійська народна партія входить до Європейської народної партії.

Нагадаємо, 4 вересня у Києві мер столиці Віталій Кличко зустрівся з Федеральним канцлером Республіки Австрія Себастьяном Курцом, який прибув до України з робочим візитом.