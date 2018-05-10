

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Facebook Віталія Кличка

У 1942 році Іван Залужний брав участь у боях за Сталінград

Мер Києва Віталій Кличко привітав зі сторіччям ветерана Другої світової війни Івана Залужного із Запоріжжя.

Привітання мер Києва розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Хочу привітати людину, якою щиро захоплююся. Своє сторіччя 10 травня відзначає ветеран Другої світової війни, капітан 1 рангу морської піхоти ВМФ Іван Оникійович Залужний із Запоріжжя», - написав мер Києва.

Кличко зауважив, що він познайомився з Іваном Оникійовичем у Києві в травні 2015 року. «Тоді ми влаштовували для ветеранів прогулянку Києвом на трамваї у Пущу-Водицю, де потім неформально спілкувалися на свіжому повітрі. Розмова з Іваном Оникійовичем, його історія вразили мене», - відзначив мер Києва.

Кличко розповів, що у 1942 році Залужний брав участь у боях за Сталінград, де був поранений, пройшов усю війну, отримав звання капітана I рангу.

«Зі світлою головою, сильний духом, він розповідав про ключові цінності, на яких виховував своїх дітей і онука. Онук - теж Іван - захищав свою землю, як і його дід понад 70 років тому. Пішов добровольцем. Дід залишився живим, а онук у свої 23 роки віддав життя за Україну, загинув у зоні АТО в серпні 2014, - зазначив мер. - Іване Оникійовичу! Ви виховали справжнього чоловіка, патріота своєї країни і Героя. На таких людях, як Ви, на таких цінностях тримається наша держава. Ви - надзвичайно сильна, порядна людина. Справжній боєць і патріот України. Бажаю Вам сил і здоров'я. І дожити до того часу, коли в нашу країну повернеться мир, і Україна стане сильною і успішною державою! Міцно обіймаю Вас і сподіваюся на нову зустріч!» - написав Кличко.