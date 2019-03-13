Кличко просить у Гройсмана гроші на будівництво мосту і метро



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Мер Києва Віталій Кличко на Подільсько-Воскресенському мостовому переході

Прем‘єр-міністр Володимир Гройсман надав необхідні доручення Міністерству фінансів, Міністерству інфраструктури

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем‘єр-міністра України Володимира Гройсмана із проханням допомогти столиці і дофінансувати на суму 400 мільйонів гривень будівництво двох важливих для Києва інфраструктурних об‘єктів - Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро та Сирецько-Печерської лінії Метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар.

З відповідною ініціативою Кличко виступив на засіданні уряду, повідомляє прес-служба мера.

«Задля реалізації важливих інфраструктурних проектів прошу ваших, Володимире Борисовичу, доручень щодо виділення місту Києву коштів з Державного бюджету на соціально-економічний розвиток в сумі 200 мільйонів гривень на продовження будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу та 200 млн гривень - на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії Метрополітену від станції Сирець на житловий масив Виноградар», - сказав Кличко.

Він зазначив, що будівництво таких важливих об’єктів стимулює розвиток громадського транспорту та інфраструктури столиці. А також - створює додаткові робочі місця і дає можливість залучити виробничі потужності вітчизняних промислових підприємств.

У свою чергу, прем‘єр-міністр Володимир Гройсман надав необхідні доручення Міністерству фінансів, Міністерству інфраструктури, всім профільним структурам спільно з КМДА опрацювати технічні можливості надання фінансової підтримки реалізації двох важливих інфраструктурних проектів.