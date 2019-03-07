Кличко в Австрії нагадав європейцям, що Україна захищає і їхню безпеку



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Мер Києва Віталій Кличко і Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц

Віталій Кличко виступив на ‘їзді Австрійської народної партії

Мер Києва Віталій Кличко заявив, Україна зацікавлена у сильній та єдиній Європі, яка для нашої держави була і є взірцем демократії. Про це він сказав на з‘їзді Австрійської народної партії, взяти участь у якому Кличка запросив Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц.

«Ми – реалісти. Ми розуміємо і бачимо складність та масштаби проблем, що постали сьогодні перед Європейським Союзом. Але ми зацікавлені у сильній та єдиній Європі. Попри всі проблеми, для нас Європа залишається взірцем демократії», - підкреслив мер, виступаючи на з‘їзді, що відбувся в австрійському місті Клагенфурт-ам-Вертерзе.

Також він зазначив, що єдність позиції з боку Австрії та ЄС щодо санкцій відіграє важливу роль в боротьбі з російською агресією, повідомляє прес-служба київського мера.

«Єдність позиції з боку Австрії та Європейського союзу, зокрема в питанні санкцій, відіграє дуже важливу роль в нашій боротьбі з російською агресією. Я хотів би, щоби всі європейці пам’ятали, що в цій боротьбі Україна захищає не тільки свою незалежність. Ми захищаємо свободу нашого європейського вибору, наші спільні з європейцями демократичні цінності та стабільність і безпеку Європи», - наголосив Кличко.

Він додав, що п’ять років тому на Майдані, вперше в історії, люди віддавали своє життя за європейську ідею, гинули під європейським прапором.

«Європейські цінності для нас - не гасла і не порожні слова. Багато хто в країнах ЄС сприймає їх як даність, гарантовану реальність, в якій європейці живуть від дня свого народження, - сказав Кличко. - Наш же гіркий досвід в радянській імперії, досвід протистояння авторитаризму в державі та протистояння російській агресії вчить: за демократію треба боротися кожного дня! Необхідно цінувати демократичні здобутки в кожній країні».

Він також зауважив, що Угода про Асоціацію з ЄС є сьогодні найкращою програмою реформ і перетворень, які повинна втілити Україна.

З’їзд Австрійської народної партії зібрав понад 1300 учасників і відбувся під гаслом «Будьмо готовими до Європи!». Важливість політичного заходу, як відзначали його учасники, - у тому, що він відбувся напередодні виборів до Європарламенту.

Себастьян Курц висловив підтримку Україні і її європейським прагненням та подякував Віталію Кличку за його зусилля у впровадженні європейських принципів і цінностей. Також він зазначив, що завдяки підтримці зокрема Кличка Австрійській народній партії вдалося здобути перемогу на парламентських виборах у 2017 році. Кличко напередодні виборів взяв участь у з‘їзді, де Курца, який був міністром закордонних справ, обрали головою Австрійської народної партії.

Австрійська народна партія, заснована у 1945 р., є найчисельнішою політичною партією країни і налічує понад 600 тис. членів. Очолює партію Себастьян Курц, який з 2017 р. є Федеральним канцлером Австрії. Австрійська народна партія входить до Європейської народної партії.